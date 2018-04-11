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11апреля
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сегодня, 12:12 4

После индексации социальных пенсий некоторые амурчане не увидели прибавки

После индексации социальных пенсий некоторые амурчане не увидели прибавки
Фото: kabarlar.org

На горячую линию амурского отделения Пенсионного фонда стали обращаться получатели социальных пенсий, размер выплаты у которых не изменился после проведенной индексации. С 1 апреля в России на 2,9 % были увеличены социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. Однако некоторые амурчане получили в апреле ту же сумму, что и до повышения.

Как пояснили в Пенсионном фонде, фактический размер пенсий этих граждан ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в Амурской области. Поэтому они получают федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии, которая поднимает общую сумму до уровня прожиточного минимума пенсионера. Эту доплату получают только неработающие граждане.

Фактически размер общей выплаты неработающих пенсионеров – получателей социальных пенсий, сумма которых не достигает уровня прожиточного минимума, состоит из двух слагаемых: самой пенсии и федеральной социальной доплаты к ней. При повышении размера социальной пенсии на 2,9 %, ее сумма увеличилась, но по-прежнему не достигает уровня прожиточного минимума. Поэтому продолжается выплата ФСД, но ее размер пересмотрен в сторону уменьшения. Таким образом, общая сумма выплаты (пенсия и ФСД) осталась прежней.

«Как правило, небольшие социальные пенсии назначаются гражданам, не выработавшим необходимый трудовой стаж, детям по потере кормильца. В Амурской области социальную доплату к пенсии получают 27 тысяч неработающих пенсионеров. Причем в 2018 году в регионе действуют два прожиточных минимума: 8 796 рублей для пенсионеров, кому социальная доплата была назначена до 31 декабря 2017 года, и 8 726 рублей для тех, кому она была назначена с 1 января 2018 года.

Ежегодно прожиточный минимум пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии утверждает регион. На 2016 год Амурская область установила показатель 8 796 рублей по уровню инфляции, но он оказался ниже российского – 8 803 рубля, поэтому доплаты с этого времени делает Пенсионный фонд, до этого времени выплаты производила соцзащита», – сообщили в Пенсионном фонде.

На 2017 год Российская Федерация снизила прожиточный минимум до 8540 рублей, автоматически переложив заботу о выплате соцдоплат на плечи регионов. Амурская область вслед за этим также снизила минимум на региональном уровне. Однако, интересы малоимущих пенсионеров оказались защищены Федеральным законом «О государственной социальной помощи», который запрещает ухудшать уровень их материального обеспечения. Таким образом, в 2017 году прожиточный минимум пенсионеров в Амурской области остался на уровне 2016 года – 8 796 рублей. Доплаты также производил Пенсионный фонд из федерального бюджета.

На 2018 год региональное правительство утвердило минимум 8 726 рублей. И поскольку он оказался ниже прошлогоднего, то тем пенсионерам, кому социальная доплата была назначена до 31 декабря 2017 года, общий размер выплаты останется прежним – 8 796 рублей. А вот тем пенсионерам, кому доплату назначат уже с 1 января 2018 года, минимум для установления социальной доплаты равен 8 726 рублям.

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#жизнь

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    28 минут назад

    Ишь захотели прибавки,всё выборы прошли,забудьте и идите,если есть силы работать,если ещё вас возьмут где-нибудь.Хотя мне лично очень жалко бедных пенсионеров.

  • Gelo

    Gelo
    19 минут назад

    Вот же лицемеры...

  • Сервелат

    Сервелат
    18 минут назад

    и не увидят в ближайшие 100 лет...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 минут назад

    Старикам здесь не место: Кудрин хочет сократить число пенсионеров в России

    МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Что делать с растущей армией российских пенсионеров, как снизить нагрузку на бюджет и выполнить все обязательства перед нынешними и будущими участниками пенсионной системы. Одно из возможных решений — отправлять людей на пенсию позже на несколько лет.

    Так, по мнению экс-главы Минфина, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, возраст выхода на пенсию постепенно надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65-ти: "шагать" по полгода начиная с 2019-го. Такое предложение содержит подготовленная ЦСР стратегия развития пенсионной системы до 2035 года, пишет газета "Ведомости", в распоряжении которой оказался документ.

    На 9% меньше пенсионеров

    Сейчас в России порядка 43 миллионов пенсионеров, на 1000 работающих приходится более 400 нетрудоспособных.

    далее цитирую написанное мной ранее

    Пример №1

    В нашей стране проживает 146 млн. граждан, из них 33 млн. человек — бюджетники (чиновники, врачи, учителя, армия, полиция и прочие). Пенсионеров по старости – 33 млн., детей до 18 лет – 27 млн. а также вся инфраструктура (энергетическая, связь, социальная и т.д.) и плюс - 1,3 млн. км. дорог. Итого 146-93 = 53… 53 миллиона граждан содержат своей деятельностью 93 мл. человек, но все 146 млн. содержат на скрытые в цене товара налоги, сборы, пошлины, акцизы и по 112 метров дороги на человека, а также всю прочую инфраструктуру. Как вы понимаете это весьма грубый расчёт, ведь есть официально нетрудоустроенные, есть инвалиды с частичной утратой трудоспособности, а также прочие граждане, которые не осуществляют прямой вклад в создание продукта и работающие в сфере услуг. Если же налог, это обязательное взимание части средств с дохода, то где тот предел процентного соотношения экономически активных граждан, приносящих доход с деятельности, к объёму того, что необходимо содержать с налога (протяжённости дорог, количеству бюджетников, армии, полиции, чиновников, инфраструктуры)?

    В условиях частной собственности на средства производства и существующей системы денежного оборота (через налоговые сборы) у Правительства возможны лишь следующие пути решения:

    Увеличение числа граждан и времени их экономической активности:



    путём его прироста (естественного или посредствам трудовой миграции)

    путём сокращения финансирования за пребывание в пенсионном возрасте (так называемые пенсионные реформы с увеличением возрастного порога для выхода на пенсию, изменение формулы её расчёта, а также сокращение продолжительности жизни)

    снижение возрастного порога начала трудовой деятельности.





    Сокращение числа бюджетников (преимущественно из числа низшего звена) с увеличением интенсивности работы среднего звена.

    Сокращение объёма инфраструктуры, напрямую обслуживаемой с налога (детские сады, образование, медицина) и перекладывание их содержания на граждан, введение новых видов обязательной платы на профильные виды деятельности (фондирование). Расширение косвенных налогов (сборы, акцизы, пошлины). Изменение составляющих формулы расчёта существующего налога (таких как налог на право жить (имущественный налог + налог с дохода), налог на здоровье, налог на смерть и т.п.)

    Рост дохода государства путём увеличения объёма и суммы сделок, посредством экономической и (или) военной экспансии в соседние, и далее за ними, страны для создания спроса на собственную национальную валюту (через долги). ﻿

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