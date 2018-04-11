После индексации социальных пенсий некоторые амурчане не увидели прибавки

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На горячую линию амурского отделения Пенсионного фонда стали обращаться получатели социальных пенсий, размер выплаты у которых не изменился после проведенной индексации. С 1 апреля в России на 2,9 % были увеличены социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. Однако некоторые амурчане получили в апреле ту же сумму, что и до повышения.

Как пояснили в Пенсионном фонде, фактический размер пенсий этих граждан ниже уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в Амурской области. Поэтому они получают федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии, которая поднимает общую сумму до уровня прожиточного минимума пенсионера. Эту доплату получают только неработающие граждане.

Фактически размер общей выплаты неработающих пенсионеров – получателей социальных пенсий, сумма которых не достигает уровня прожиточного минимума, состоит из двух слагаемых: самой пенсии и федеральной социальной доплаты к ней. При повышении размера социальной пенсии на 2,9 %, ее сумма увеличилась, но по-прежнему не достигает уровня прожиточного минимума. Поэтому продолжается выплата ФСД, но ее размер пересмотрен в сторону уменьшения. Таким образом, общая сумма выплаты (пенсия и ФСД) осталась прежней.

«Как правило, небольшие социальные пенсии назначаются гражданам, не выработавшим необходимый трудовой стаж, детям по потере кормильца. В Амурской области социальную доплату к пенсии получают 27 тысяч неработающих пенсионеров. Причем в 2018 году в регионе действуют два прожиточных минимума: 8 796 рублей для пенсионеров, кому социальная доплата была назначена до 31 декабря 2017 года, и 8 726 рублей для тех, кому она была назначена с 1 января 2018 года.

Ежегодно прожиточный минимум пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии утверждает регион. На 2016 год Амурская область установила показатель 8 796 рублей по уровню инфляции, но он оказался ниже российского – 8 803 рубля, поэтому доплаты с этого времени делает Пенсионный фонд, до этого времени выплаты производила соцзащита», – сообщили в Пенсионном фонде.

На 2017 год Российская Федерация снизила прожиточный минимум до 8540 рублей, автоматически переложив заботу о выплате соцдоплат на плечи регионов. Амурская область вслед за этим также снизила минимум на региональном уровне. Однако, интересы малоимущих пенсионеров оказались защищены Федеральным законом «О государственной социальной помощи», который запрещает ухудшать уровень их материального обеспечения. Таким образом, в 2017 году прожиточный минимум пенсионеров в Амурской области остался на уровне 2016 года – 8 796 рублей. Доплаты также производил Пенсионный фонд из федерального бюджета.

На 2018 год региональное правительство утвердило минимум 8 726 рублей. И поскольку он оказался ниже прошлогоднего, то тем пенсионерам, кому социальная доплата была назначена до 31 декабря 2017 года, общий размер выплаты останется прежним – 8 796 рублей. А вот тем пенсионерам, кому доплату назначат уже с 1 января 2018 года, минимум для установления социальной доплаты равен 8 726 рублям.