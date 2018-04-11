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11апреля
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сегодня, 12:10 0

За один квартал Благовещенская таможня перечислила в казну миллиард рублей

За один квартал Благовещенская таможня перечислила в казну миллиард рублей
Фото пресс-службы Благовещенской таможни

В январе-марте 2018 года Благовещенская таможня перечислила в федеральный бюджет 1,12 миллиарда рублей таможенных платежей. Только в марте было перечислено 409 миллионов рублей. При этом в первом квартале 2017 года перечисления составляли 754,9 миллиона.

По словам замначальника отдела таможенных платежей Благовещенской таможни Сергея Кухаря, в январе-марте 2018 года основной массив перечислений пришелся на пошлины при импорте, сборы и иные платежи. 91 % всех платежей таможенного органа было перечислено Благовещенским таможенным постом.

Импортный товаропоток в 1-м квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился в 1,2 раза (на 4,4 тысячи тонн), таможенные платежи выросли в 1,4 раза (на 207,2 миллиона рублей). Таможенные платежи от экспорта товаров увеличились на 10 % (на 7,4 миллиона рублей), сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

1,02 миллиарда рублей таможенных платежей было перечислено Благовещенским таможенным постом, 52,1 миллиона рублей – Поярковским таможенным постом, 43,7 миллиона – Нерюнгринским таможенным постом, 2,8 миллиона – структурными подразделениями таможни и 155 тысяч рублей – Якутским таможенным постом.

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#таможня #финансы #экономика

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