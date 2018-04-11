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11апреля
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Амурчанам предлагают собрать достопримечательности области в Instagram

Амурчанам предлагают собрать достопримечательности области в Instagram

Областное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства объявило акцию, которая проводится в сети Instagram. Всем желающим предлагают размещать фотографии с достопримечательностями Приамурья с хэштегом #spotamur.

В пресс-службе министерства ВЭСТиП сообщили, что акция проводится для того, чтобы собрать максимально полную базу достопримечательностей Амурской области, которые можно использовать в туристических целях.

«Сеть Instagram сегодня пользуется большой популярностью. Причем немало амурчан публикуют на своих страницах интересные места в нашей области, – пояснили в пресс-службе. – И нам показалось интересной идея объединить все эти и многие другие фотографии одним хэштегом, чтобы любой человек мог зайти и посмотреть, чем интересна Амурская область».

Хэштег, который создан для того, чтобы объединить фотографии с красотами и интересными местами Приамурья – #spotamur. Министерство призывает всех участвовать в этой акции. Под ним можно размещать памятники, объекты природы и любые другие достопримечательности.

Акция действует два дня, и уже появились первые откликнувшиеся на нее. Сотрудники министерства планируют брать полезную информацию для заполнения национального туристического портала RUSSIA.TRAVEL – субпортал Амурской области. Основные туристические объекты – ГЭС, космодром, арка и другие – туда уже добавлены, но сотрудники министерства надеются с помощью акции дополнить информацию о Приамурье новыми интересными туристическими объектами.

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#интернет #туризм

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