На улицу Хабаровска рухнул вертолет, есть жертвы

Фото: polit.info

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю уточняет, что разбился вертолет Ми-8, который принадлежал авиакомпании «Восток». Он выполнял учебно-тренировочный полет.

«Незамедлительно на место предполагаемого происшествия выдвинулись оперативная группа ГУ МЧС России Хабаровскому краю и экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы», – заявили в ведомстве.

По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. СМИ пишут о шести погибших. Здания и сооружения не пострадали.

Как пишет Интерфакс, следствие рассматривает три версии крушения вертолета в Хабаровске – непогода, ошибка пилота, техническая неисправность. «Неблагоприятные погодные условия, технеисправность или ошибка пилота», – сообщила агентству «Интерфакс – Дальний Восток» представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, говоря о возможных причинах крушения.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту жесткой посадки вертолёта МИ-8 в Хабаровске. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Сейчас в Хабаровске идет дождь, сила ветра достигает 12 метров в секунду, температура воздуха плюс 3 градуса. Как сообщают местные пользователи соцсетей, на месте происшествия стоит густой туман.