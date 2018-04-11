Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:55 2

На улицу Хабаровска рухнул вертолет, есть жертвы

На улицу Хабаровска рухнул вертолет, есть жертвы
Фото: polit.info

11 апреля в Хабаровске в районе улицы Антенной упал вертолет. Горящие обломки разбросаны на площади 80 квадратных метров. Как сообщает портал «Губерния», горение к настоящему времени ликвидировали. СМИ пишут о шести погибших.

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю уточняет, что разбился вертолет Ми-8, который принадлежал авиакомпании «Восток». Он выполнял учебно-тренировочный полет.

«Незамедлительно на место предполагаемого происшествия выдвинулись оперативная группа ГУ МЧС России Хабаровскому краю и экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы», – заявили в ведомстве.

По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. СМИ пишут о шести погибших. Здания и сооружения не пострадали.

Как пишет Интерфакс, следствие рассматривает три версии крушения вертолета в Хабаровске – непогода, ошибка пилота, техническая неисправность. «Неблагоприятные погодные условия, технеисправность или ошибка пилота», – сообщила агентству «Интерфакс – Дальний Восток» представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, говоря о возможных причинах крушения.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту жесткой посадки вертолёта МИ-8 в Хабаровске. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Сейчас в Хабаровске идет дождь, сила ветра достигает 12 метров в секунду, температура воздуха плюс 3 градуса. Как сообщают местные пользователи соцсетей, на месте происшествия стоит густой туман.

Просмотров всего: 1839

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В центре Благовещенска легковушка ехала по встречной полосе (видео)
Происшествия 1

К благовещенской гостинице «Азия» ночью съехались пожарные и скорая
Происшествия

В детском саду Циолковского спецодежда и посуда хранились с санитарными нарушениями
Происшествия 6

В Благовещенске волонтеры выхаживают подстреленную собаку
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    28 минут назад

    Соболезнование родным погибших. А как выполняются учебно-тренировочные полеты при неблагоприятных погодных условиях? Разрешено это?

  • ООШШ

    ООШШ
    22 минуты назад

    Да, в России всё разрешено,учатся в тумане летать.Выражаю искреннее соболезнование родным и близким,надеюсь виновные в этом будут наказаны,но погибших не вернешь,очень жаль...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь