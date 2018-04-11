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В День города в Благовещенске пробегут марафонскую дистанцию

В День города в Благовещенске пробегут марафонскую дистанцию
Фото: 24.kz

В Благовещенске продолжается регистрация на участие в марафоне «Бег к мечте». В день города, 2 июня, марафонцы пробегут дистанции от 5 до 42,2 километра.

Регистрация участников началась 1 марта. Подать заявку можно на сайте «Бег к мечте». Участник должен сделать стартовый взнос. В стартовый пакет входят брендированная футболка, медаль финишера и мешок для обуви с логотипом.

Все участники марафона пройдут обязательный медицинский осмотр. Прием заявок завершится 25 мая.

В 2017 году в марафоне «Бег к мечте» участвовали 324 человека. В настоящее время зарегистрировались более 100 человек. Они выбирают для себя дистанции: 42,2 километра, 21,1 километра, 10 и 5 километров. На марафонскую дистанцию 42,2 километра к настоящему времени зарегистрировались 22 человека. Среди них – организатор клуба любителей бега в Благовещенске Альбина Попова.

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#спорт

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