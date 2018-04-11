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На благотворительном концерте в Благовещенске соберут деньги больным детям

На благотворительном концерте в Благовещенске соберут деньги больным детям
Фото: uv-kurier.ru

В Благовещенске 11 апреля пройдет благотворительный концерт «От сердца к сердцу». Он начнется в 15:00 в Центре эстетического воспитания детей. Все средства, собранные от продажи билетов, будут переданы адресно больным детям для их лечения или в благотворительный фонд.

С 22 по 23 марта в городе проходил отборочный тур благотворительного концерта. В нем приняли участие более 300 воспитанников из всех дошкольных образовательных учреждений города по разным номинациям: вокал, хореография, музыкальное исполнительство. Финалисты конкурса и примут участие в гала-концерте.

Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» проходит в Благовещенске в шестой раз. Организаторами мероприятия являются управление образования администрации Благовещенска, совет руководителей дошкольных образовательных учреждений города при участии методистов информационно-аналитического методического центра, сообщает пресс-служба мэрии.

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#дети #жизнь #здоровье #концерты

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