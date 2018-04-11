Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:32 0

В центре Благовещенска легковушка ехала по встречной полосе (видео)

В центре Благовещенска легковушка ехала по встречной полосе (видео)

В социальных сетях появилось видео очередного нарушения ПДД со стороны автолюбителя в Благовещенске. Легковой автомобиль проехал по встречной полосе.

Судя по ролику, инцидент произошел 11 апреля на улице Ленина около 08:00. ПДД нарушил водитель автомобиля Mazda Demio серого цвета.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пояснили, что в действиях водителя усматривается нарушение части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Это предусматривает административный штраф в размере 1 500 рублей.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 586

#автохам #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

На улицу Хабаровска рухнул вертолет, есть жертвы
Происшествия 1

К благовещенской гостинице «Азия» ночью съехались пожарные и скорая
Происшествия

В детском саду Циолковского спецодежда и посуда хранились с санитарными нарушениями
Происшествия 6

В Благовещенске волонтеры выхаживают подстреленную собаку
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь