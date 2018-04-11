В центре Благовещенска легковушка ехала по встречной полосе (видео)

В социальных сетях появилось видео очередного нарушения ПДД со стороны автолюбителя в Благовещенске. Легковой автомобиль проехал по встречной полосе.

Судя по ролику, инцидент произошел 11 апреля на улице Ленина около 08:00. ПДД нарушил водитель автомобиля Mazda Demio серого цвета.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пояснили, что в действиях водителя усматривается нарушение части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Это предусматривает административный штраф в размере 1 500 рублей.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg