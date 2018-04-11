К благовещенской гостинице «Азия» ночью съехались пожарные и скорая

Очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» о большом количестве пожарных машин, которые были замечены возле гостиницы «Азия» в Благовещенске в ночь на 11 апреля. Как рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, это было связано с задымлением, возникшим на 15-м этаже гостиницы.

Сообщение о задымлении поступило 10 апреля в 23:32. «Так как объект большой и с массовым пребыванием людей, на место выехали 6 единиц техники, 26 человек личного состава и спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска», – пояснили в пресс-службе.

На 15-м этаже наблюдалось слабое задымление. Чтобы обнаружить его очаг, пожарные в туалетной комнате вскрыли вентиляционную шахту. Как оказалось, в шахте тлела тряпка, ее потушили. Эвакуация сотрудников и посетителей гостиницы не проводилась.