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11апреля
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сегодня, 11:03 0

Среди нарушителей правил пограничного режима в Приамурье есть граждане Китая и СНГ

Среди нарушителей правил пограничного режима в Приамурье есть граждане Китая и СНГ
Фото: www.segodnya.ua

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области продолжают выявлять нарушителей. В пограничной зоне задерживают не только граждан Российской Федерации, но и иностранцев.

С 1 января 2018 года вступили в законную силу приказы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые утверждают правила пограничного режима, а также регламент предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону. Тексты приказов с декабря 2017 года размещены на сайтах «Консультант плюс» и «Гарант».

В первом квартале 2018 года сотрудники пограничных органов Приамурья выявили свыше 55 нарушителей правил пограничного режима. Среди них как граждане РФ, так и граждане Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Украины и Молдавии. У них отсутствовали документы на право пребывания в пограничной зоне. В ходе проведения разбирательств нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов – больше 26 тысяч рублей.

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#закон

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