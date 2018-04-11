В детском саду Циолковского спецодежда и посуда хранились с санитарными нарушениями

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В детском саду ЗАТО Циолковский не соблюдались условия хранения спецодежды и столовой посуды. Кроме того, помощник воспитателя работал без аттестации на знание санитарных норм и правил, а также прививки против гриппа.

Эти и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в работе детского сада выявила прокуратура космодрома Восточный в ходе надзорной проверки.

В нарушение требований федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил (СанПиН) у помощника воспитателя отсутствовали аттестация на знание санитарных норм и правил, а также прививка против гриппа на эпидемический сезон 2017-2018 годов.

Кроме того, выявлены отсутствие маркировки постельного белья, несоблюдение условий хранения спецодежды, столовой посуды.

По данному факту прокурор космодрома Восточный в адрес детского сада внес представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении заведующей возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Его для рассмотрения по существу направили МРУ № 51 ФМБА России.

Требования прокурора удовлетворены: 5 апреля заведующая детским садом ЗАТО Циолковский признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.