Шестилетнему амурчанину деньги на генетический анализ присылали из разных уголков мира

Информацию о сборе средств для Вани Землянского размещали родные и знакомые семьи в различных пабликах, в том числе за пределами Амурской области. На призыв о помощи откликнулось люди не только из России, но и мира. Помимо Приамурья, деньги поступали из Сочи, Хабаровска, были переводы из Америки, Осетии и Австрии.

«Мы очень благодарны всем, кто нам помог. Огромное спасибо президенту амурской федерации самбо Лиманову Сергею Васильевичу, который принял активное участие в сборе для Ивана. Спасибо тренеру спортивного клуба "Витязь" Деревцову Никите Витальевичу, который является вторым отцом для детей клуба. Тренерам, спортсменам и родителям спортивного клуба "Витязь", которые внесли огромный вклад. Всем спортсменам, родителям и просто неравнодушным людям со всей страны. Спасибо коллегам и руководству МО МВД России "Благовещенский" которые помогли в трудную минуту. Спасибо коллективу Амурского областного суда. Всей нашей с Ваней семье, организациям, неравнодушным людям, всем друзьям и знакомым спасибо», – поделилась Ксения Землянская, мама Вани.

Как сообщало Амур.инфо, средства 6-летнему амурчанину Ивану Землянскому собирали на дорогостоящий генетический анализ в московской клинике, необходимый для постановки конечного диагноза. Диагноз «Лейкодистрофия головного мозга» – генетическое заболевание, которое может проявиться в любой момент и привести к летальному исходу, – поставленный мальчику два года назад, не снят. В столице Ивана ждут 12 июня.