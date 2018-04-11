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11апреля
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сегодня, 11:08 2

Шестилетнему амурчанину деньги на генетический анализ присылали из разных уголков мира

Шестилетнему амурчанину деньги на генетический анализ присылали из разных уголков мира

Сбор средств для шестилетнего амурчанина Ивана Землянского закрыт. Необходимую для генетического обследования сумму в 200 тысяч рублей удалось собрать меньше чем за двое суток. По словам мамы мальчика, деньги поступали из разных уголков страны и даже мира.

Информацию о сборе средств для Вани Землянского размещали родные и знакомые семьи в различных пабликах, в том числе за пределами Амурской области. На призыв о помощи откликнулось люди не только из России, но и мира. Помимо Приамурья, деньги поступали из Сочи, Хабаровска, были переводы из Америки, Осетии и Австрии.

«Мы очень благодарны всем, кто нам помог. Огромное спасибо президенту амурской федерации самбо Лиманову Сергею Васильевичу, который принял активное участие в сборе для Ивана. Спасибо тренеру спортивного клуба "Витязь" Деревцову Никите Витальевичу, который является вторым отцом для детей клуба. Тренерам, спортсменам и родителям спортивного клуба "Витязь", которые внесли огромный вклад. Всем спортсменам, родителям и просто неравнодушным людям со всей страны. Спасибо коллегам и руководству МО МВД России "Благовещенский" которые помогли в трудную минуту. Спасибо коллективу Амурского областного суда. Всей нашей с Ваней семье, организациям, неравнодушным людям, всем друзьям и знакомым спасибо», – поделилась Ксения Землянская, мама Вани.

Как сообщало Амур.инфо, средства 6-летнему амурчанину Ивану Землянскому собирали на дорогостоящий генетический анализ в московской клинике, необходимый для постановки конечного диагноза. Диагноз «Лейкодистрофия головного мозга» – генетическое заболевание, которое может проявиться в любой момент и привести к летальному исходу, – поставленный мальчику два года назад, не снят. В столице Ивана ждут 12 июня.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Татьяна90

    Татьяна90
    1 час назад

    Дай бог здоровья Ванечке!И пусть такой "страшный" диагноз не подтвердится!А маме сил и терпения.Всё будет хорошо!

  • Володя.А

    Володя.А
    32 минуты назад

    Выздоравливай Иван!!! Я надеюсь у тебя всё получится в этой жизни. Аура находится у маленьких детей!!!!!!

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