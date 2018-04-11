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11апреля
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сегодня, 10:25 6

В Благовещенске волонтеры выхаживают подстреленную собаку

В Благовещенске волонтеры выхаживают подстреленную собаку
Фото: instagram.com/help_animals_blg

В Благовещенске волонтеры собирают средства на помощь собаке, в которую стреляли неизвестные. Сейчас пес проходит лечение, но все осложняется тем, что животное уже в возрасте.

Информация о происшествии появилась в Инстаграме зоозащитной организации «Кошкин дом». Как рассказала ИА «Амур.инфо» волонтер Ольга, пострадавшего пса зовут Тоша. Он живет на одной из баз в черте Благовещенска со щенячьего возраста.

«Ему где-то 7-8 лет, то есть он уже старичок. И там же на базе живет собака-сука. И по зиме у этой парочки родилось 12 щенков. Так я с ними познакомилась. Собаку мы простерилизовали. Я взяла шефство над этой семейкой. Щенков пристраивала, осталось 5 щенков. Каждый день я туда ездила, моя подруга, со всеми работниками перезнакомилась, мы договаривались, кто и когда кормит, чтобы все хорошо было», – рассказывает Ольга.

8 апреля горожанка в очередной раз поехала навестить своих подшефных. Выяснилось, что трое щенков пропали. В ходе поисков волонтер и обнаружила Тошу. Но щенки так и не нашлись.

«Он лежал, лапы все в крови. Я подумала, что его покусали другие собаки. Раны не сильно глубокие. Обработала ему лапы, оставила. Он еще ходил, проявлял интерес к жизни. А вчера опять туда приехала – он лежит, не встает, сухой нос – все признаки болезненности. Решила, что инфекция началась. Повезли его в клинику. Когда привезли, нам сказали: похоже, что здесь приложил руку человек. Направили на рентген, и выяснилось, что в собаку стреляли», – говорит Ольга.

По ее словам, две пули четко просматриваются, но не исключено, что есть еще. Пули решили не вытаскивать, поскольку животное может не пережить наркоза. Жизненно важные органы не задеты.

Сейчас состояние собаки тяжелое. Она плохо ест и ходит. Тоше ставят капельницы и колют обезболивающее.

Реквизиты для оказания помощи пострадавшему животному:

  1. р/с 40703810946730000066;
  2. «голодный телефон» 8-914-580-68-00;
  3. Я/К 410015718058278;
  4. карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П.;
  5. карта Сбербанка 4276 0300 1177 2890, мобильный банк 8-909-815-93-41, получатель Лилия Галимовна Щ., пометкой «Тоше».

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Во многих европейских странах в отношении людей, которые не хотят терпеть физические страдания применяют эвтаназию. Это в отношении людей, о животных и речи не идет. Усыпили без страданий и боли и всё, а у нас смакуют эти страдания, лайки собирают на мучениях животных.

  • бусяка

    бусяка
    2 часа назад

    Усыпите собаку, не мучайте!

  • Баловник

    Баловник
    2 часа назад

    Ну ладно, найдете деньги. Поставите на лапы. Дальше куда его? На улицу?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Пират 2?

  • Папайя

    Папайя
    1 час назад

    Ох,комментаторы... насколько бесчеловечные... ограниченные в своем мышлении люди... плюс на голодный телефон

  • Gangstarr

    Gangstarr
    54 минуты назад

    ПапайяОх,комментаторы... насколько бесчеловечные... ограниченные в своем мышлении люди... плюс на голодный телефон


    В чем интересно заключается бесчеловечность? И ограниченность в мышлении? В том что не все кинулись помогать? Или не начали кричать что надо вешать и убивать тех кто это сотворил с собакой?

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