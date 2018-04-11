Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 0

Школьники Свободного получили велосипеды для участия в соревнованиях

Школьники Свободного получили велосипеды для участия в соревнованиях
Фото: пресс-служба Свободного

10 апреля в свободненской школе № 11 члены городского политсовета партии «Единая Россия» Сергей Устюгов и Андрей Руденко вручили детям велосипеды. Двухколесный транспорт предназначен для подготовки и участия в конкурсе «Безопасное колесо».

«Мы в течение 18 лет занимаем призовые места в городском конкурсе “Безопасное колесо” и наша команда выезжает всегда на областные соревнования. Но, к сожалению, материальная база нашей школы ухудшилась, и старые велосипеды пришли в негодность, – рассказала директор школы Марина Киреева. – В преддверии очередного конкурса мы обратились в политсовет свободненского отделения партии “Единая Россия”. И буквально в течение недели наша проблема с их помощью сегодня решилась».

На праздничной линейке детям вручили четыре велосипеда общей стоимостью 40 тысяч рублей. Двухколесный транспорт в дальнейшем будет использоваться на занятиях и соревнованиях.

«Замечательно, что вы участвуете в конкурсе “Безопасное колесо” и добиваетесь таких результатов. Но самое главное, что вас здесь обучают правилам дорожного движения, а значит, вы будете правильно вести себя на дорогах», – прокомментировал член партии «Единая Россия» Сергей Устюгов на торжественной линейке в школе.

Как отметил начальник управления образования города Свободного Виталий Булыгин, традиционно школа № 11 является базой для проведения конкурса «Безопасное колесо». Исключением не станет и этот год.

Просмотров всего: 431

#конкурсы #партии #Свободный #спорт #школа

распечатать


Спорт

В День города в Благовещенске пробегут марафонскую дистанцию
Происшествия 1

В Свободном разыскивают высокого мужчину со шрамом на брови
Спорт

В Шимановске открыли спортзал для инвалидов
Общество 1

Александр Козлов дал старт конкурсу «Студент года» в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь