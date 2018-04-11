Школьники Свободного получили велосипеды для участия в соревнованиях

Фото: пресс-служба Свободного

10 апреля в свободненской школе № 11 члены городского политсовета партии «Единая Россия» Сергей Устюгов и Андрей Руденко вручили детям велосипеды. Двухколесный транспорт предназначен для подготовки и участия в конкурсе «Безопасное колесо».

«Мы в течение 18 лет занимаем призовые места в городском конкурсе “Безопасное колесо” и наша команда выезжает всегда на областные соревнования. Но, к сожалению, материальная база нашей школы ухудшилась, и старые велосипеды пришли в негодность, – рассказала директор школы Марина Киреева. – В преддверии очередного конкурса мы обратились в политсовет свободненского отделения партии “Единая Россия”. И буквально в течение недели наша проблема с их помощью сегодня решилась».

На праздничной линейке детям вручили четыре велосипеда общей стоимостью 40 тысяч рублей. Двухколесный транспорт в дальнейшем будет использоваться на занятиях и соревнованиях.

«Замечательно, что вы участвуете в конкурсе “Безопасное колесо” и добиваетесь таких результатов. Но самое главное, что вас здесь обучают правилам дорожного движения, а значит, вы будете правильно вести себя на дорогах», – прокомментировал член партии «Единая Россия» Сергей Устюгов на торжественной линейке в школе.

Как отметил начальник управления образования города Свободного Виталий Булыгин, традиционно школа № 11 является базой для проведения конкурса «Безопасное колесо». Исключением не станет и этот год.