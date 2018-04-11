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В Находке с концерта Ирины Дубцовой эвакуировали зрителей

В Находке с концерта Ирины Дубцовой эвакуировали зрителей
Фото: Инстаграм

10 апреля певица Ирина Дубцова давала концерт в Находке Приморского края. Через 15 минут после начала в зале сработала пожарная сигнализация, и зрителей спешно эвакуировали. Оказалось, что автоматика сработала на сценический дым. После обследования зала концерт продолжился.

«Вы сегодня мои герои !!! На четвёртой песне в зале сработала ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА. Конечно, из-за сценического дыма... Конечно, все мы испугались... Но ! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками ‼ После небольшой паузы, когда охрана проверила зал и сообщила , что опасности нет, АБСОЛЮТНО ВСЕ ЗРИТЕЛИ ВЕРНУЛИСЬ и мы продолжили концерт ! Спасибо всем вам за любовь, за аплодисменты, за цветы и за АНШЛАГ», – написала Ирина Дубцова в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

Певица сняла видео, которое подтвердило, что все места в зале были снова заняты.

Она из поклонниц исполнительницы после концерта написала в Инстаграме: «Впервые слышу, чтобы из-за сценического дыма сработала сигнализация. Но это говорит лишь о том, что в данном зале хорошая пожарная безопасность, что очень радует!»

11 апреля Ирина Дубцова дает концерт во Владивостоке, 12-го – в Хабаровске, 13-го – в Комсомольске-на-Амуре. 15 апреля, в воскресенье, Ирина приезжает в Благовещенск. Концерт состоится в Общественно-культурном центре в 16:00.

Певица представит программу «Лучшее и Новое». Зрителям обещают яркое шоу, в котором прозвучат как новые, так и полюбившиеся песни: «О нем», «Кому? Зачем?», «Москва – Нева», «Люби меня долго», «Люба – Любовь», «Ешь. Молись. Люби».

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#Дальний Восток #культура #происшествия

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