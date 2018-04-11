Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 0

Более 60 человек тушили пал под селом Новотроицкое неподалеку от Благовещенска (видео)

Более 60 человек тушили пал под селом Новотроицкое неподалеку от Благовещенска (видео)
Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28/

Обновлено: 11:01

Во вторник, 10 апреля, очевидцы сообщили о горящем лесе в окрестностях села Новотроицкое Благовещенского района. В соцсетях появилась ночная фотография, на которой трудно определить местоположение пожара. В областном управлении МЧС подтвердили факт возгорания.

Видео: www.instagram.com/blag_dtp.

«Действительно, вчера днем в этом районе возник пал сухой травы, – пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин. – Сообщение было получено в 15:01. На месте работали более 60 человек: ПСО города, ПСО области, лесоохрана, более сорока пожарных. Там был большой огонь, большой дым – издалека смотрится ужасающе. Но это был только пал травы, и ситуация находилась под контролем».

После тушения возгорания на окарауливании оставались пожарно-спасательные подразделения, они там находятся до сих пор.

Всего в течение минувших суток по области пожарные выезжали на тушение палов 33 раза.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», весной 2018 года в Амурской области сложилась серьезная пожароопасная обстановка. На территории Свободненского и Шимановского районов введен режим ЧС в лесах. Палы возникают и в окрестностях Благовещенска: так, 9 апреля почти сутки тушили пал между Белогорьем и турбазой «Снежинка».

Просмотров всего: 795

#происшествия

распечатать


Происшествия 2

На улицу Хабаровска рухнул вертолет, есть жертвы
Происшествия

В центре Благовещенска легковушка ехала по встречной полосе (видео)
Происшествия 1

К благовещенской гостинице «Азия» ночью съехались пожарные и скорая
Происшествия

В детском саду Циолковского спецодежда и посуда хранились с санитарными нарушениями
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь