Более 60 человек тушили пал под селом Новотроицкое неподалеку от Благовещенска (видео)

Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28/

Обновлено: 11:01



Во вторник, 10 апреля, очевидцы сообщили о горящем лесе в окрестностях села Новотроицкое Благовещенского района. В соцсетях появилась ночная фотография, на которой трудно определить местоположение пожара. В областном управлении МЧС подтвердили факт возгорания.

Видео: www.instagram.com/blag_dtp.

«Действительно, вчера днем в этом районе возник пал сухой травы, – пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин. – Сообщение было получено в 15:01. На месте работали более 60 человек: ПСО города, ПСО области, лесоохрана, более сорока пожарных. Там был большой огонь, большой дым – издалека смотрится ужасающе. Но это был только пал травы, и ситуация находилась под контролем».

После тушения возгорания на окарауливании оставались пожарно-спасательные подразделения, они там находятся до сих пор.

Всего в течение минувших суток по области пожарные выезжали на тушение палов 33 раза.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», весной 2018 года в Амурской области сложилась серьезная пожароопасная обстановка. На территории Свободненского и Шимановского районов введен режим ЧС в лесах. Палы возникают и в окрестностях Благовещенска: так, 9 апреля почти сутки тушили пал между Белогорьем и турбазой «Снежинка».