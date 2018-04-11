В центре Благовещенска внедорожник поехал против всех (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео с авторегистратора. На кадрах запечатлен внедорожник, двигающийся по переулку Волошина в направлении, противоположном одностороннему движению.

Водитель черного Toyota Land Cruiser Prado вывернул со стоянки и поехал навстречу недоумевающим автомобилистам, которые точно знают, что по переулку Волошина можно двигаться только в направлении от 50-летия Октября в сторону Пионерской. На видео заметен госномер «прадо». Цифры 716 указывают на то, что номер был выдан в Татарстане.

«Наверное, он заблудился. Проехал в сторону 50-летия Октября, на которую впоследствии и вывернул», – рассказал автор видео.

В благовещенском отделе ГИБДД сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.