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11апреля
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сегодня, 10:02 10

В центре Благовещенска внедорожник поехал против всех (видео)

В центре Благовещенска внедорожник поехал против всех (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео с авторегистратора. На кадрах запечатлен внедорожник, двигающийся по переулку Волошина в направлении, противоположном одностороннему движению.

Водитель черного Toyota Land Cruiser Prado вывернул со стоянки и поехал навстречу недоумевающим автомобилистам, которые точно знают, что по переулку Волошина можно двигаться только в направлении от 50-летия Октября в сторону Пионерской. На видео заметен госномер «прадо». Цифры 716 указывают на то, что номер был выдан в Татарстане.

«Наверное, он заблудился. Проехал в сторону 50-летия Октября, на которую впоследствии и вывернул», – рассказал автор видео.

В благовещенском отделе ГИБДД сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

Просмотров всего: 1548

#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    деревня-наверно права купил

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Полицейский может от управления поехал да не захотел квартал обогнуть))

  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    Просто ему нужно было именно туда, зачем квартал объезжать.

  • Solorom

    Solorom
    1 час назад



    ..поехал против всех..



    Кто такие все?

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Сдается мне что с заголовками они специально чудят-иногда больше их обсуждают, чем новость.

  • dov3337

    dov3337
    42 минуты назад

    Регион похоже не наш,вот и затупил

  • Gangstarr

    Gangstarr
    37 минут назад

    dov3337Регион похоже не наш,вот и затупил


    А знаки?

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    21 минута назад

    Заголовок нужно было сделать такой: "Нам татарам все равно!". А если серьезно, то там (по переулку Волошина) такая картина не редкость. Или мне так везет со встречными ездунами :)

  • Lassie

    Lassie
    11 минут назад

    На Релочном вообще непаханное поле для ГИБДД. И ездят против шерсти и машины паркуют прям на перекрестке так, что не вывернуть на Калинина, обзора 0. Ни разу ГИБДД не видела там

  • Crasy

    Crasy
    9 минут назад

    Регику надо было встать и не пропускать его.

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