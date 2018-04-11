Слабые и умеренные осадки: прогноз погоды в Приамурье на 11 апреля

Фото: brit-cats.ru

В Амурской области 11 апреля установится переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11-16 метров в секунду.

Температура составит 6…11 градусов выше нуля, местами понижаясь до минус 1 градуса. В Благовещенске установится переменная облачность, ожидаются слабые осадки преимущественно в виде дождя. Северный ветер наберет скорость 9-14 метров в секунду. Температура составит плюс 9…11 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL