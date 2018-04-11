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11апреля
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сегодня, 09:27 1

Прокуратура Селемджинского района нашла сайты, где продают алкоголь

Прокуратура Селемджинского района нашла сайты, где продают алкоголь
Фото: bryansktoday.ru

Сотрудники прокуратуры Селемджинского района обнаружили в интернете сайты, на которых продавали алкоголь. Такая информация запрещена к распространению в России.

«В доступе в сети интернет находились девять сайтов, на которых осуществляется продажа алкогольной продукции, в том числе в форме, способной вызвать у детей желание употребить алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Т ем самым нарушаются публичные интересы Российской Федерации, права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, на гарантированную Конституцией Российской Федерации право жизнь в правовом государстве», – сообщает ведомство.

Продажа алкоголя в сети нарушает требования федеральных законов «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, согласно правилам продажи товаров дистанционным способом, установлен запрет на реализацию алкогольной продукции через интернет.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокурор Селемджинского района направил в районный суд исковые заявления о признании информации на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Селемджинский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Селемджинского района.

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#закон #суды #технологии #торговля

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    что они там делали?

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