Вышедший на свободу Александр Мигуля стал ответчиком по новому делу

В списке ответчиков, кроме Мигули, значатся еще три человека, в том числе бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Благовещенска, пишет «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на картотеку дел Благовещенского городского суда.

В пресс-службе Благовещенского городского суда ИА «Амур.инфо» подтвердили, что иск поступил. Речь в данном случае идет о гражданском судопроизводстве. Суд будет рассматривать вопрос, связанный с собственностью. Первое заседание намечено на 25 апреля.

«Истец являлся вкладчиком банка, который обанкротился. Дело связано с правами на имущество, которое, как следует из заявления истца, должно было перейти к нему в собственность в счет долга», – пояснили ИА «Интерфакс – Дальний Восток» в пресс-службе суда.

Агентство отмечает, что истец судится по спорному объекту недвижимости уже не первый год, однако ранее ответчиками выступали другие лица.

Как следует из материалов дела, размещенных в открытом доступе, истец с 1995 года был вкладчиком АКБ «Лигабанк», который в 1998 году признан банкротом. Арбитражный суд признал право вкладчика на денежные выплаты. Конкурсный управляющий подписал договор, по которому в счет погашения долга к Буровцеву переходило право собственности на административное здание – 1/3 доли.

Позднее мужчина узнал, что недвижимость, которая должна была перейти к нему, стала собственностью строительной компании «Хуа-Ша». Он обратился в полицию. Проверка показала, что документы на право собственности компании выданы областным управлением Росреестра. Истец требовал взыскать с управления почти 19 миллионов рублей.

Что касается причастности Александра Мигули, то в деле о сделках со спорной недвижимостью упоминается ОАО «Амурпиво», которым ранее руководил бывший мэр столицы Приамурья.

Как следует из выписки из ЕГРПН, перед тем как право собственности на спорное здание перешло к «Хуа-Ша», оно числилось за «Амурпиво».

Как сообщало Амур.инфо, в августе 2016 года Александра Мигулю приговорили к девяти годам лишения свободы. Он был осужден за превышение полномочий, расходование бюджетных средств и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Впоследствии срок лишения свободы уменьшили до пяти лет и шести месяцев, а 30 марта 2018 года суд вынес положительное решение о досрочном освобождении Мигули.