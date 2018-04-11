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11апреля
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Вышедший на свободу Александр Мигуля стал ответчиком по новому делу

Вышедший на свободу Александр Мигуля стал ответчиком по новому делу

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, который 10 апреля вышел на свободу, фигурирует в качестве ответчика в новом деле. С иском о возмещении имущественного ущерба 20 марта текущего года обратился Анатолий Буровцев.

В списке ответчиков, кроме Мигули, значатся еще три человека, в том числе бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Благовещенска, пишет «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на картотеку дел Благовещенского городского суда.

В пресс-службе Благовещенского городского суда ИА «Амур.инфо» подтвердили, что иск поступил. Речь в данном случае идет о гражданском судопроизводстве. Суд будет рассматривать вопрос, связанный с собственностью. Первое заседание намечено на 25 апреля.

«Истец являлся вкладчиком банка, который обанкротился. Дело связано с правами на имущество, которое, как следует из заявления истца, должно было перейти к нему в собственность в счет долга», – пояснили ИА «Интерфакс – Дальний Восток» в пресс-службе суда.

Агентство отмечает, что истец судится по спорному объекту недвижимости уже не первый год, однако ранее ответчиками выступали другие лица.

Как следует из материалов дела, размещенных в открытом доступе, истец с 1995 года был вкладчиком АКБ «Лигабанк», который в 1998 году признан банкротом. Арбитражный суд признал право вкладчика на денежные выплаты. Конкурсный управляющий подписал договор, по которому в счет погашения долга к Буровцеву переходило право собственности на административное здание – 1/3 доли.

Позднее мужчина узнал, что недвижимость, которая должна была перейти к нему, стала собственностью строительной компании «Хуа-Ша». Он обратился в полицию. Проверка показала, что документы на право собственности компании выданы областным управлением Росреестра. Истец требовал взыскать с управления почти 19 миллионов рублей.

Что касается причастности Александра Мигули, то в деле о сделках со спорной недвижимостью упоминается ОАО «Амурпиво», которым ранее руководил бывший мэр столицы Приамурья.

Как следует из выписки из ЕГРПН, перед тем как право собственности на спорное здание перешло к «Хуа-Ша», оно числилось за «Амурпиво».

Как сообщало Амур.инфо, в августе 2016 года Александра Мигулю приговорили к девяти годам лишения свободы. Он был осужден за превышение полномочий, расходование бюджетных средств и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Впоследствии срок лишения свободы уменьшили до пяти лет и шести месяцев, а 30 марта 2018 года суд вынес положительное решение о досрочном освобождении Мигули.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Нынче вышел манифест - кто кому должен - тому крест!

    А, значит вы бесчестны к долгам? Ладно, погодите!

    (Цитаты из фильма "Республика ШКИД")

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