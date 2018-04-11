Санкции США ускорят возврат российских капиталов в РФ: обзор прессы

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Что изменилось в поведении и привычках россиян из-за кризиса; какие продукты продлевают жизнь; как поживают амурчане, покинувшие Амурскую область. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» продолжается сериал о жизни в Норвегии. Мало того, что написано хорошим языком – для главной газеты страны это обычность, – интересные факты, эпизоды, суждения. В сегодняшнем материале говорится об отношениях с мигрантами. Узнаете, что вас могут запросто ограбить, оскорбить, облапать, изнасиловать – всё это в нескольких метрах от полицейского участка. Стражи порядка при этом обвинят вас в расизме и отсутствии толерантности.

А еще в общественном транспорте нет контролеров. А вы спрашиваете, почему норвежцы считаются самыми счастливыми людьми в мире. Потому что контролеров нет! Правда, их нет потому, что не дай бог спросить билет у негра! Выйдешь из автобуса с ножом в животе.

Также в номере

Я еще не раз буду говорить о норвежских публикациях, а сегодня перейду к мнению экспертов о том, что новые санкции США полезны еще и тем, что ускорят возврат российских капиталов в страну. Властям останется только рационально использовать полученные средства для развития экономики.

«США в очередной раз работают на российскую экономику, за что им большое спасибо. Выгоняя наших игроков из своего казино, они заставляют их перестать играть и начать работать, я бы так сказал, что само по себе отрадно», – отметил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В пример приводится Китай, переживший в 1980-е годы схожую ситуацию. Санкции против него тогда были в разы сильнее, оттуда ушли и американцы, и европейцы. Тогда китайцы пересмотрели внешнеполитические установки, открыли экономику, пошли на переговоры и через 10-12 лет стали второй экономикой мира. По логике написанного, через 10-12 лет второй экономикой мира станем и мы, если будем действовать в подобном русле.

Очень интересно

Раскрываем «Мою Мадонну». Читаем публикацию Анны Азановой «Там, где нас нет» – она об амурчанах, покинувших Приамурье. Вы увидите здесь фамилии и фотографа Марии Тезиковой, и хирурга Эдуарда Хасаншина, и актера Роберта Салахова… Впрочем, перечислять всех не буду, имена всё больше известные. Отмечается, что всем живется неплохо. А некоторым даже и хорошо. И дай им всем, бог! И поехали дальше.

Также в номере

О чем еще можно прочесть в популярной газете: о взаимоотношениях в семье (дочки-матери, внуки-бабушки, и т.д.); о нежелательных беременностях и о том, кому выплачивать ипотеку в случае развода. Пишут о домашних животных и о работе за рубежом.

Но я заострю ваше внимание на публикации, посвященной Стасу Михайлову (заметили, как удачно я не использовал слово «кумир»?). Узнаете, что исполнитель песен не окончил ни одного учебного заведения, что он побывал пекарем-кондитером, крупье в зале игровых автоматов и еще много кем, что его гонорар составляет от 80 до 100 тысяч евро за выступление, и что в самый «косибельный» год он накосил 20 миллионов долларов. И зачем при таких доходах высшая математика?

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» не пропустите мнения аналитиков на тему, что изменилось в поведении и привычках людей за последние три года. Пишут: «Рубль более-менее стоек, инфляция рекордно низкая за всю постсоветскую историю».

Если вы согласились с этим мнением, читайте дальше. Дальше говорится о том, что наблюдаемое все-таки из-за кризиса падение доходов населения – это положительный фактор. Люди реже стали ездить за рубеж, оставляя деньги (остатки денег) в стране, праздный образ жизни сменили трудовыми ритмами, то есть стали больше работать, в том числе и на огороде, а главное – стали крепче семейные отношения. Представляете, если лишить денег всю страну, какая любовь начнется.

На посошок

Еще в «Комсомолке» рассказывают о продуктах и привычках, продлевающих жизнь. Хорошо бы, если б эту жизнь продлевали так называемые вредные привычки… Да вы понимаете, о чем я. Еще можно прочесть о том, сможет ли Россия вернуть Украину. В подробности погружаться не буду, просто скажу, что слово «танк» на ум мне все-таки при чтении пришло. Еще о любовнице Николая Караченцова, еще о том, чем подрабатывают звёзды (у Лепса, например, есть заведение «Рюмка водки»).

А еще можно узнать, какой цвет управляет вашей жизнью. Попытался, разумеется, и я определить свой цвет. Но так и не нашел прозрачного. Жаль, заканчиваю обзор в незнании.