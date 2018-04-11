В Свободном разыскивают высокого мужчину со шрамом на брови

Фото: www.gzt-sv.ru

Полиция Свободного разыскивает пропавшего без вести 39-летнего Дмитрия Слепцова. Он ушел из дома 1 апреля и до сих пор не вернулся.

Дмитрий Сергеевич Слепцов родился 3 августа 1979 года. На вид мужчине 40 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, губы средние, глаза голубые, брови густые, прямые. Есть особая примета – шрам на левой брови.

Как сообщает свободненское издание Gzt-sv.ru, в день ухода из дома мужчина был в темно-синем пальто с капюшоном и темной вязаной шапке, обут в черные кожаные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Слепцова, просят обратиться в полицию Свободного по адресу: улица 40 лет Октября, 74, кабинет 13, или по телефонам: 02, (41643) 5-57-01, 5-54-13, +7-914-381-61-11. Конфиденциальность гарантируется.