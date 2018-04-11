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11апреля
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сегодня, 08:58 1

В Свободном разыскивают высокого мужчину со шрамом на брови

В Свободном разыскивают высокого мужчину со шрамом на брови
Фото: www.gzt-sv.ru

Полиция Свободного разыскивает пропавшего без вести 39-летнего Дмитрия Слепцова. Он ушел из дома 1 апреля и до сих пор не вернулся.

Дмитрий Сергеевич Слепцов родился 3 августа 1979 года. На вид мужчине 40 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, губы средние, глаза голубые, брови густые, прямые. Есть особая примета – шрам на левой брови.

Как сообщает свободненское издание Gzt-sv.ru, в день ухода из дома мужчина был в темно-синем пальто с капюшоном и темной вязаной шапке, обут в черные кожаные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Слепцова, просят обратиться в полицию Свободного по адресу: улица 40 лет Октября, 74, кабинет 13, или по телефонам: 02, (41643) 5-57-01, 5-54-13, +7-914-381-61-11. Конфиденциальность гарантируется.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • маузер

    маузер
    2 часа назад

    о, это ж нафаня, служил в армии с ним.

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