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11апреля
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сегодня, 08:40 1

Госдума приняла закон о безопасности детского отдыха

Госдума приняла закон о безопасности детского отдыха
Фото: riafan.ru

Госдума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла закон, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка.

Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.

Предлагается утвердить в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить его на сайте органов исполнительной власти субъектов, пишет РИА Новости.

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#дети #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    снова Яковлева проедет по лагерям и скажет вот здесь ёлочку надо пересадить и на этом всё закончится

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