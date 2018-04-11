Минсельхоз предложил запретить использовать растительные жиры в молочной продукции

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С инициативой запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции министр сельского хозяйства Александр Ткачев выступил на итоговой коллегии министерства. Российские производители молока страдают от недобросовестной конкуренции, и для защиты молочного рынка Минсельхоз разработал серию дополнительных мер, сообщил Ткачев.

«Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции», – заявил министр.

Министерство также предлагает распространить ветеринарный контроль на так называемую сыроподобную продукцию, которая может целиком состоять из одних растительных жиров, чтобы контролировать ее ввоз в Россию. По экспертным оценкам, которые привел Ткачев, в 2017 году в страну было ввезено более 150 тысяч тонн сыроподобной продукции на основе растительных жиров и молочной сыворотки. Если пересчитать этот объем на молоко, то получается, что у отечественных производителей не было закуплено почти 1,5 миллиона тонн сырого молока, отметил Ткачев.

Производство молока и молочной продукции регулируется требованиями специального техрегламента, согласно которому использование растительных жиров при производстве классической молочной продукции запрещено, сказал исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Но он напомнил, что растительные жиры могут использоваться при производстве молокосодержащей продукции, где до 50 % молочных жиров может быть заменено растительными. Замена животных жиров растительными позволяет производителям снизить стоимость продукции, а в условиях падения доходов населения такие изделия пользуются спросом. При производстве молокосодержащей продукции из растительных жиров чаще всего используется пальмовое масло, уточнил Белов.

Использование сухого молока при производстве сыра – не ключевая проблема для отрасли, гораздо более серьезной проблемой является фальсификация и использование заменителей жира, считает Белов.