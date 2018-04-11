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11апреля
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сегодня, 08:05 7

Минсельхоз предложил запретить использовать растительные жиры в молочной продукции

Минсельхоз предложил запретить использовать растительные жиры в молочной продукции
Фото: ria.ru

Минсельхоз предлагает запретить использовать растительные жиры при производстве молочной продукции. Из-за распространения продуктов, выдаваемых за сыры, у отечественных компаний в прошлом году не было закуплено 1,5 миллиона тонн молока, пишет РБК.

С инициативой запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции министр сельского хозяйства Александр Ткачев выступил на итоговой коллегии министерства. Российские производители молока страдают от недобросовестной конкуренции, и для защиты молочного рынка Минсельхоз разработал серию дополнительных мер, сообщил Ткачев.

«Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции», – заявил министр.

Министерство также предлагает распространить ветеринарный контроль на так называемую сыроподобную продукцию, которая может целиком состоять из одних растительных жиров, чтобы контролировать ее ввоз в Россию. По экспертным оценкам, которые привел Ткачев, в 2017 году в страну было ввезено более 150 тысяч тонн сыроподобной продукции на основе растительных жиров и молочной сыворотки. Если пересчитать этот объем на молоко, то получается, что у отечественных производителей не было закуплено почти 1,5 миллиона тонн сырого молока, отметил Ткачев.

Производство молока и молочной продукции регулируется требованиями специального техрегламента, согласно которому использование растительных жиров при производстве классической молочной продукции запрещено, сказал исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Но он напомнил, что растительные жиры могут использоваться при производстве молокосодержащей продукции, где до 50 % молочных жиров может быть заменено растительными. Замена животных жиров растительными позволяет производителям снизить стоимость продукции, а в условиях падения доходов населения такие изделия пользуются спросом. При производстве молокосодержащей продукции из растительных жиров чаще всего используется пальмовое масло, уточнил Белов.

Использование сухого молока при производстве сыра – не ключевая проблема для отрасли, гораздо более серьезной проблемой является фальсификация и использование заменителей жира, считает Белов.

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#закон #производство

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    А минсельхоз не хочет установить ГОСТ для молока?.. единый, и никаких гвоздей. Мм?

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    А чем кормить тогда простой народ?Подумали или им всё равно .Да не будет этого запрета.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Хрен с ним с сыром, мороженка в морозилке не замерзает из-за масла пальмового.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Вот власть, Ну разве так управляют производствами. Что это за управление такое ЗАПРЕЩАТЬ и РАЗРЕШАТЬ? Ведь МИНИСТЕРСТВО - это, а не надзор.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Антон Патоков

    Хрен с ним с сыром, мороженка в морозилке не замерзает из-за масла пальмового.



    Масло сливочное не замерзает, абсолютно )))

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    Про раковые заболевания все размышляют на ТВ. А пальмовое масло, да еще техническое - это разве ни рак?

    Простой народ сегодня рассуждает так: воны - не будет. Российское население с 1990 года изводят плохими продуктами. Скоро сами все вымрут. И они придут на все готовенькое. Ничего не будет разрушено, как при военных действиях? Каковы мнения форумчан на этот счет?

  • Atlas

    Atlas
    41 минута назад

    Готовьтесь платить больше за свою продуктовую корзину.

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