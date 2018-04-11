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11апреля
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Пенсионерка из Свободного купила квартиру в Благовещенске, но вселиться не может

Пенсионерка из Свободного купила квартиру в Благовещенске, но вселиться не может
Фото: wikimapia.org

Пенсионерка из Свободного купила квартиру в Благовещенске в 2015 году, но до сих пор не может в нее вселиться. Там живет прежний собственник. За долги его квартиру продали с торгов. Как считает бывший владелец жилья, квартира продана намного дешевле реальной стоимости.

История спора между двумя владельцами одной квартиры началась в 2015 году. Умирая от рака, житель Свободного переписал свое имущество на супругу 1946 года рождения и завещал, чтобы на вырученные от продажи деньги она купила жилье в Благовещенске. Приобретая квартиру в областном центре, пенсионерка решила не обращаться к риелторам, а купить недвижимость с торгов. Торги проводило Росимущество. С молотка уходили арестованные приставами квартиры.

Одну из таких и выбрала Мария Егоровна Левицкая. Объект – трехкомнатная квартира площадью чуть больше 100 квадратных метров, расположенная в новом доме в районе перекрестка улиц Ленина и Кузнечной. Жилье понравилось пенсионерке тем, что в нем просторные комнаты и прихожая, в доме есть лифт. Пенсионерка является инвалидом второй группы, передвигается с трудом. Женщина рассчитывала, что с ней будет жить ее внук-студент.

В 2007 году эту квартиру семья Заевых покупала в ипотеку, когда дом еще строился. В 2013 году у главы семьи Андрея Заева начались финансовые проблемы. Он задолжал по выплатам, и квартиру выставили на торги.

В настоящее время в проданной с торгов квартире продолжает жить прежний собственник. При этом мужчина не оплачивает коммунальные услуги. Уже накопились долги. А Мария Левицкая вынуждена снимать квартиру в Свободном. Как уверяет ее представитель, юрист Ирина Разина, пенсионерка оплачивает содержание благовещенской квартиры, собственником которой является.

«Квартира покупалась с публичных торгов. Фактически жилье покупали у государства. Росимущество бы не выставило на торги обремененную квартиру», – говорит Ирина Разина. Деньги, выплаченные Марией Левицкой, поступили на счета судебных приставов и пошли на погашение долга Заева перед банком. Собственник обратилась в суд, чтобы Андрея Заева сняли с учета. Решение суда о снятии с регистрационного учета не вступило в законную силу и было обжаловано представителем Заева Виталием Злочевским.

«Мы с Марией Егоровной были у председателя областного суда. В итоге пенсионерке стало плохо, вызывали скорую помощь. Она пожилой, нездоровый человек. Вся эта ситуация очень сильно ударила по Марии Егоровне», – говорит юрист Ирина Разина.

Как поясняет юрист Виталий Злочевский, представляющий интересы бывших владельцев спорной квартиры, на момент продажи с торгов реальная стоимость жилья составляла около 9 миллионов рублей, тогда как продали ее за сумму около 3 миллионов – столько квартира стоила еще на этапе строительства в 2007 году. Недвижимость принадлежала Андрею Заеву, но, так как он состоял в браке, права на имущество имеет и его супруга. В настоящее время женщина живет в другом городе. Получается, что ее лишили жилья.

Женщина обращалась в вышестоящий суд. «В декабре 2016 года президиум отменил решение суда , на основании которого была продана квартира по заниженной стоимости и без привлечения к участию в деле супруги должника», – объясняет Виталий Злочевский.

По словам представителя Марии Левицкой, на 2015 год цена квартиры вполне соответствовала среднерыночной. «Это был пик падения цен на жилье в Благовещенске, поэтому цена, за которую квартира была выставлена на торги, соответствовала действительности», – уверена Ирина Разина. Юрист Разина утверждает, что суд признал Левицкую добросовестным приобретателем.

Между тем, как поясняет Виталий Злочевский, оценка жилья, которую делает эксперт, действительна не более полугода. Тогда как в случае с продажей квартиры Заева этот срок на момент торгов давно истек. «Мы считаем, что Левицкая должна была крайне осторожно подходить к покупке квартиры. Ведь цена объекта была как минимум в три раза ниже рыночной стоимости. При этом дочь Левицкой является профессиональным оценщиком. Она и действовала от имени матери», – отмечает Виталий Злочевский.

В итоге банк получил свои деньги и формально отказался от иска. Андрей Заев продолжает жить в квартире и не платит за коммунальные услуги. А Мария Левицкая вынуждена снимать жилье в Свободном, так как не может заселиться в купленную квартиру, пока не улажены все вопросы.

«Суд не должен был прекращать производство по делу, а сделать так называемый поворот исполнения решения, – считает Виталий Злочевский. – Когда решение состоялось, его можно вернуть к исходной точке. Второй момент – мы просили признать недействительной сделку между Росимуществом и Левицкой, потому что были нарушения при оценке имущества. Пока отрицательные решения, но президиум прислушался к нашим доводам».

Проблема требует решения. По мнению юриста Злочевского, здесь важно соблюсти баланс интересов сторон: «По мыслям моих доверителей, баланс заключается в том, что если Марии Егоровне нравится именно эта квартира, то нужно произвести переоценку и доплатить некоторую сумму. Но теоретически сделку можно отыграть, и Левицкая вернет деньги».

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Уточнение: сделку не признали недействительной - отменили решение суда , на основании которрого была продана квартира по заниженной стоимости и без привлечения к участию в деле супруги должника.

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    а Росимущество не при делах сейчас????

  • farfalla

    farfalla
    2 часа назад

    А с чего прежний собственник взял, что имущество, арестованное за долги, должно продаваться по рыночной стоимости? На сколько я знаю его продают по заниженной стоимости специально, чтобы его поскорее реализовать и погасить долги, остальное исполнительные органы и банки не особо волнует. Если собственник хотел продать квартиру за реальную стоимость и получить выгоду, пусть бы сам продавал ее и гасил долги свои. А то тогда не платил, сейчас не платит и еще денег хочет - хорошо устроился. Бедная пожилая женщина! Мне искренне ее жаль в данной ситуации.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    странно, а каким образом тогда росимущество продает с торгов квартиры, не обеспечив чистоту сделки? т.е. еще одной госструктуре уже нельзя доверять? ну и суды у нас как всегда, то в одну сторону, то в другую. если на приеме у Семенова старушке стало плохо, видимо наш облсуд опять чьи-то интересы защищает?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    farfalla

    А с чего прежний собственник взял, что имущество, арестованное за долги, должно продаваться по рыночной стоимости? На сколько я знаю его продают по заниженной стоимости специально, чтобы его поскорее реализовать и погасить долги, остальное исполнительные органы и банки не особо волнует. Если собственник хотел продать квартиру за реальную стоимость и получить выгоду, пусть бы сам продавал ее и гасил долги свои. А то тогда не платил, сейчас не платит и еще денег хочет - хорошо устроился. Бедная пожилая женщина! Мне искренне ее жаль в данной ситуации.



    в 2015 году еще не было 20% скидки от рыночной стоимости на первых торгах. так что только по рыночной. и это определено законом.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад



    Заев продолжает жить в квартире и не платит за коммунальные услуги



    Стало быть сволочь.

  • Я сама

    Я сама
    49 минут назад

    А чья подпись стоит под оценочным актом квартиры?

    Умерший Левицкий, то бишь супруг Левицкой, тоже был, как и его дочь, профессиональным оценщиком...

  • Ditrih

    Ditrih
    45 минут назад

    А кадастровая стоимость сколько, интересно...

    Оценку можно накрутить в любую сторону, чем каждая сторона и пользуется.

    Прежний собственник, если не пытался стоимость в процессе оспорить... сам себе злобный буратино. В теории. В других регионах.

    Красиво решение отменили, чисто Амурское изобретение получается (отменить по процессуальным основаниям, не пытаясь затормозить торги ранее, а потом сказать новому собственнику и кредитору "превед").

    В теории, суд от оценки кредитора уже откусил 20%, по этой цене ушло на торги, потом первое снижение, можно было брать (реально дешевые подозрительные лоты уходят на первых торгах).

    Потому в стоимость около 10 мильонов не верю.

    Новый собственник вроде как и прав... Был... Но получит в результате долги от квартиры, в которой не жил, и право взыскать деньги с должника. Если они есть.

    Неее.

    На торгах тут ничего покупать нельзя, по этой схеме можно любое решение отменить, т.е. любое решение суда про обращение взыскания, если должник не возникал по части продажной стоимости или в процесс не был привлечен любой потенциальный собственник типа супруги в области это фикция.

    Интересно, попадет ли в результате на убытки Росимущество...

    Государство решением суда и продажей от имени Росимущества,по идее, должно подтверждать, что сделка без пороков. А тут наоборот получилось.

    УжОс.

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Mainer



    Заев продолжает жить в квартире и не платит за коммунальные услуги



    Стало быть сволочь.



    Я бы сказал, что он вообще нетрадиционной ориентации после этого!

  • Братеев

    Братеев
    26 минут назад

    вот вам и Злочевский-праведник-старушку обобрал

  • Я сама

    Я сама
    16 минут назад

    Братеев

    вот вам и Злочевский-праведник-старушку обобрал



    Не переживайте так) Та старушка не из бедных)

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