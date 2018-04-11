Пенсионерка из Свободного купила квартиру в Благовещенске, но вселиться не может

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Пенсионерка из Свободного купила квартиру в Благовещенске в 2015 году, но до сих пор не может в нее вселиться. Там живет прежний собственник. За долги его квартиру продали с торгов. Как считает бывший владелец жилья, квартира продана намного дешевле реальной стоимости.

История спора между двумя владельцами одной квартиры началась в 2015 году. Умирая от рака, житель Свободного переписал свое имущество на супругу 1946 года рождения и завещал, чтобы на вырученные от продажи деньги она купила жилье в Благовещенске. Приобретая квартиру в областном центре, пенсионерка решила не обращаться к риелторам, а купить недвижимость с торгов. Торги проводило Росимущество. С молотка уходили арестованные приставами квартиры.

Одну из таких и выбрала Мария Егоровна Левицкая. Объект – трехкомнатная квартира площадью чуть больше 100 квадратных метров, расположенная в новом доме в районе перекрестка улиц Ленина и Кузнечной. Жилье понравилось пенсионерке тем, что в нем просторные комнаты и прихожая, в доме есть лифт. Пенсионерка является инвалидом второй группы, передвигается с трудом. Женщина рассчитывала, что с ней будет жить ее внук-студент.

В 2007 году эту квартиру семья Заевых покупала в ипотеку, когда дом еще строился. В 2013 году у главы семьи Андрея Заева начались финансовые проблемы. Он задолжал по выплатам, и квартиру выставили на торги.

В настоящее время в проданной с торгов квартире продолжает жить прежний собственник. При этом мужчина не оплачивает коммунальные услуги. Уже накопились долги. А Мария Левицкая вынуждена снимать квартиру в Свободном. Как уверяет ее представитель, юрист Ирина Разина, пенсионерка оплачивает содержание благовещенской квартиры, собственником которой является.

«Квартира покупалась с публичных торгов. Фактически жилье покупали у государства. Росимущество бы не выставило на торги обремененную квартиру», – говорит Ирина Разина. Деньги, выплаченные Марией Левицкой, поступили на счета судебных приставов и пошли на погашение долга Заева перед банком. Собственник обратилась в суд, чтобы Андрея Заева сняли с учета. Решение суда о снятии с регистрационного учета не вступило в законную силу и было обжаловано представителем Заева Виталием Злочевским.

«Мы с Марией Егоровной были у председателя областного суда. В итоге пенсионерке стало плохо, вызывали скорую помощь. Она пожилой, нездоровый человек. Вся эта ситуация очень сильно ударила по Марии Егоровне», – говорит юрист Ирина Разина.

Как поясняет юрист Виталий Злочевский, представляющий интересы бывших владельцев спорной квартиры, на момент продажи с торгов реальная стоимость жилья составляла около 9 миллионов рублей, тогда как продали ее за сумму около 3 миллионов – столько квартира стоила еще на этапе строительства в 2007 году. Недвижимость принадлежала Андрею Заеву, но, так как он состоял в браке, права на имущество имеет и его супруга. В настоящее время женщина живет в другом городе. Получается, что ее лишили жилья.

Женщина обращалась в вышестоящий суд. «В декабре 2016 года президиум отменил решение суда , на основании которого была продана квартира по заниженной стоимости и без привлечения к участию в деле супруги должника», – объясняет Виталий Злочевский.

По словам представителя Марии Левицкой, на 2015 год цена квартиры вполне соответствовала среднерыночной. «Это был пик падения цен на жилье в Благовещенске, поэтому цена, за которую квартира была выставлена на торги, соответствовала действительности», – уверена Ирина Разина. Юрист Разина утверждает, что суд признал Левицкую добросовестным приобретателем.

Между тем, как поясняет Виталий Злочевский, оценка жилья, которую делает эксперт, действительна не более полугода. Тогда как в случае с продажей квартиры Заева этот срок на момент торгов давно истек. «Мы считаем, что Левицкая должна была крайне осторожно подходить к покупке квартиры. Ведь цена объекта была как минимум в три раза ниже рыночной стоимости. При этом дочь Левицкой является профессиональным оценщиком. Она и действовала от имени матери», – отмечает Виталий Злочевский.

В итоге банк получил свои деньги и формально отказался от иска. Андрей Заев продолжает жить в квартире и не платит за коммунальные услуги. А Мария Левицкая вынуждена снимать жилье в Свободном, так как не может заселиться в купленную квартиру, пока не улажены все вопросы.

«Суд не должен был прекращать производство по делу, а сделать так называемый поворот исполнения решения, – считает Виталий Злочевский. – Когда решение состоялось, его можно вернуть к исходной точке. Второй момент – мы просили признать недействительной сделку между Росимуществом и Левицкой, потому что были нарушения при оценке имущества. Пока отрицательные решения, но президиум прислушался к нашим доводам».

Проблема требует решения. По мнению юриста Злочевского, здесь важно соблюсти баланс интересов сторон: «По мыслям моих доверителей, баланс заключается в том, что если Марии Егоровне нравится именно эта квартира, то нужно произвести переоценку и доплатить некоторую сумму. Но теоретически сделку можно отыграть, и Левицкая вернет деньги».