Роспотребнадзор: количество вредных веществ в воздухе не превышено

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области провели мониторинг содержания в атмосферном воздухе вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения.

«По результатам исследований превышений содержания вредных (загрязняющих) химических веществ не зафиксировано», – сообщает ведомство.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует соблюдать основные меры профилактики. Во время задымления следует избегать длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Необходимо ограничить пребывание детей на улице. По возможности следует ограничить физические нагрузки. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания – слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы – нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 10 апреля в Благовещенске и селах, расположенных вдоль реки Амур, наблюдается задымленность. По данным мониторинга лесопожарной обстановки, на территории южных и центральных районов Приамурья возгорания не зарегистрированы. Дым на территорию региона приносит южный ветер из Китая.