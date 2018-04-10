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10апреля
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Роспотребнадзор: количество вредных веществ в воздухе не превышено

Роспотребнадзор: количество вредных веществ в воздухе не превышено
Фото: primamedia.ru

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области провели мониторинг содержания в атмосферном воздухе вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения.

«По результатам исследований превышений содержания вредных (загрязняющих) химических веществ не зафиксировано», – сообщает ведомство.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует соблюдать основные меры профилактики. Во время задымления следует избегать длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Необходимо ограничить пребывание детей на улице. По возможности следует ограничить физические нагрузки. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания – слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы – нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 10 апреля в Благовещенске и селах, расположенных вдоль реки Амур, наблюдается задымленность. По данным мониторинга лесопожарной обстановки, на территории южных и центральных районов Приамурья возгорания не зарегистрированы. Дым на территорию региона приносит южный ветер из Китая.

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#здоровье #пожары

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Кто-нибудь из прокуратуры направит роспортебнадзор на проверку Благовещенской ТЭЦ. У нее не работают фильтры на дымовой трубе, в результате чего весь шлак, который вреден для здоровья человекаЮ попадает в наши легкие. Разве только у меня в квартире просачивается шлачная пыль через окна, даже пластиковые??? А что тодга говорить о выбросах из этой трубы??? АИ! Не хотите провести журналистское расследование???

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области провели мониторинг содержания в атмосферном воздухе вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения.

    «По результатам исследований превышений содержания вредных (загрязняющих) химических веществ не зафиксировано», – сообщает ведомство



    Ага, на Подмосковной помойке, полигоне ТБО "Непейно" эти чинуши тоже убеждали народ, что пахнет озоном, немного сильнее чем обычно ))

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