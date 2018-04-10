В Шимановске открыли спортзал для инвалидов

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Во вторник, 10 апреля, в Шимановске торжественно открыли спортивный зал, рассчитанный на людей с ограниченными возможностями здоровья. Заниматься здесь смогут все желающие.

Тренажерный зал расположен в первом микрорайоне города. Как рассказали в городском спорткомитете, в зале будут работать консультант со специальным образованием, а также инструкторы.

«Мы – активные участники городских и областных спартакиад, с которых наши спортсмены привозят медали, у нас есть призеры. Так что новый тренажерный зал – хорошее подспорье для активных шимановцев с ограниченными возможностями здоровья. У нас теперь есть возможность улучшать свои результаты, – поделилась впечатлениями председатель местного отделения слепых Оксана Устюгова. – Мы давно мечтали о зале, которые есть в Благовещенске, Белогорске. Теперь – и в Шимановске. Уверена, члены наших общественных организаций – общества инвалидов и общества слепых, да и те, кто не состоят в них, но имеют потребность в спортивных нагрузках, – станут активными пользователями услуг этого тренажерного зала».

Спортзал был построен по проекту «Единая страна – доступная среда».