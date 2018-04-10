Власти не могут остановить отток людей с Дальнего Востока

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Почти 40 % жителей Дальнего Востока подумывают о переезде в другие регионы, утверждают социологи. Отток населения не останавливают миллиардные вложения в развитие макрорегиона. «Известия» опубликовали материал о том, почему россияне не рвутся на Дальний Восток, несмотря на раздачу бесплатных земель.

За три года отток населения из дальневосточных регионов снизился почти вдвое, заявил 3 апреля замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев. По его словам, в 2013 году из Дальневосточного федерального округа (ДФО) уехали 33 тысячи человек, а в 2016-м – 17 тысяч. Сахалинская область по итогам прошлого года показала рекордные показатели по приросту населения, нагнав советские темпы. По прогнозам регионального статистического агентства, радоваться рано: спад численности населения возобновится в конце года.

По прогнозам Росстата, по итогам года отток населения с Дальнего Востока вырастет вдвое – до 30 тысяч человек. При этом Амурская область, Приморье и Хабаровский край, предположительно, войдут в двадцатку антилидеров по этому показателю. В прошлом году, по официальным подсчетам, из дальневосточных регионов уехали почти 12,3 тысячи жителей.

Если не учитывать стоимость тарифов и продуктов, дальневосточники, казалось бы, могут похвастаться зарплатами. Средний ее уровень в целом превышает общероссийский примерно на 20 %. Однако на Дальнем Востоке, в первую очередь в труднодоступных населенных пунктах, значительно дороже коммунальные услуги и продукты. «Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов», – отмечают составители рейтинга.

К 2025 году население федерального округа должно увеличиться с 6,1 до 6,5 миллиона человек, в том числе за счет переселенцев из других регионов. Такая планка заявлена в концепции демографической политики, утвержденной правительством. Следить за реализацией мер будут специалисты, которых в этом году начнут готовить в Дальневосточном федеральном университете.

Московские чиновники, по-видимому, не до конца понимают, почему, несмотря на все меры поддержки и финансовые вливания, так много тех, кто хочет уехать с Дальнего Востока.

По мнению заведующего кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонида Бляхера, макрорегион переживает своеобразный период «сжатия», как и в советское время. Сначала на Дальний Восток переселили людей и обеспечивали их всем, вкладывая деньги. Но всё шло извне, сам регион обеспечить себя не может. А потому со временем, когда вложений стало меньше, люди оказались отрезаны от благ, считает специалист.

Дальневосточники уже заждались перемен, отмечали эксперты. «Программа развития Дальнего Востока уже идет достаточно давно, обещано много, денег вроде заброшено много, но пока мы не видим ни денег, ни результатов», – объяснил доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. Население попросту устало ждать перемен, резюмировал он.

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