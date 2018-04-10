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10апреля
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Власти не могут остановить отток людей с Дальнего Востока

Власти не могут остановить отток людей с Дальнего Востока
Фото: shutterstock.com

Почти 40 % жителей Дальнего Востока подумывают о переезде в другие регионы, утверждают социологи. Отток населения не останавливают миллиардные вложения в развитие макрорегиона. «Известия» опубликовали материал о том, почему россияне не рвутся на Дальний Восток, несмотря на раздачу бесплатных земель.

За три года отток населения из дальневосточных регионов снизился почти вдвое, заявил 3 апреля замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев. По его словам, в 2013 году из Дальневосточного федерального округа (ДФО) уехали 33 тысячи человек, а в 2016-м – 17 тысяч. Сахалинская область по итогам прошлого года показала рекордные показатели по приросту населения, нагнав советские темпы. По прогнозам регионального статистического агентства, радоваться рано: спад численности населения возобновится в конце года.

По прогнозам Росстата, по итогам года отток населения с Дальнего Востока вырастет вдвое – до 30 тысяч человек. При этом Амурская область, Приморье и Хабаровский край, предположительно, войдут в двадцатку антилидеров по этому показателю. В прошлом году, по официальным подсчетам, из дальневосточных регионов уехали почти 12,3 тысячи жителей.

Если не учитывать стоимость тарифов и продуктов, дальневосточники, казалось бы, могут похвастаться зарплатами. Средний ее уровень в целом превышает общероссийский примерно на 20 %. Однако на Дальнем Востоке, в первую очередь в труднодоступных населенных пунктах, значительно дороже коммунальные услуги и продукты. «Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов», – отмечают составители рейтинга.

К 2025 году население федерального округа должно увеличиться с 6,1 до 6,5 миллиона человек, в том числе за счет переселенцев из других регионов. Такая планка заявлена в концепции демографической политики, утвержденной правительством. Следить за реализацией мер будут специалисты, которых в этом году начнут готовить в Дальневосточном федеральном университете.

Московские чиновники, по-видимому, не до конца понимают, почему, несмотря на все меры поддержки и финансовые вливания, так много тех, кто хочет уехать с Дальнего Востока.

По мнению заведующего кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонида Бляхера, макрорегион переживает своеобразный период «сжатия», как и в советское время. Сначала на Дальний Восток переселили людей и обеспечивали их всем, вкладывая деньги. Но всё шло извне, сам регион обеспечить себя не может. А потому со временем, когда вложений стало меньше, люди оказались отрезаны от благ, считает специалист.

Дальневосточники уже заждались перемен, отмечали эксперты. «Программа развития Дальнего Востока уже идет достаточно давно, обещано много, денег вроде заброшено много, но пока мы не видим ни денег, ни результатов», – объяснил доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. Население попросту устало ждать перемен, резюмировал он.

Полностью статью можно прочитать в «Известиях».

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • fmulsu

    fmulsu
    2 часа назад



    миллиардные вложения в развитие макрорегиона



    Все пошло на космодром (даром не нужен), остров Русский (аналогично) и еще какую-нибудь хрень?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    останутся одни губернаторы со своей администрацией-оптимизаторами

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Если бы всё словоблудие изложенное выше хоть чуть чуть было бы правдой, результат был бы иным.

    Ведь оттого, что орешкин переподчинив себе росстат стал беспрепятственно мухлевать с цифрами в стране не случился прорыв в экономике.

    Так и на ДВ от красивых отчётов ничего не меняется в лучшую сторону.

  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    2 часа назад

    Конечно больше трёпа, никак не почувствовал улучшений.......

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    Да не хотят они ничего делать. Плевать власть хотела на ДВ.Статистика врёт, чиновники врут, а люди не дураки-уезжают.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад



    Власти не могут остановить отток людей с Дальнего Востока



    Легко и непринужденно.

    Запретить регистрацию жителей ДВ в других регионах, при выявлении оных без регистрации в течение более 3-х недель - привлекать к ответственности и депортировать на историческую родину. За собственный счет.

    И снизойдет благодать.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    На вокзалах и аэропортах взвода автоматчиков, при бегстве расстрел на месте.Будут вам москвичи статистика с плюсом.И денежек всем побольше за свою работу, 15 т.р. как-то унизительно для дальневосточника.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Прочитайте интересный аналитический материал на эту тему, выложенный мной в теме "Хочу уехать из Благовещенска"....

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    2 часа назад

    Отток неизбежен. На ДВ надо действовать (пусть и косо), чтобы жить. На Ц надо непротиворечиво мыслить, чтобы жить.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    А в Россию ехать не обязательно, в мире много других мест.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    DrDimon



    Власти не могут остановить отток людей с Дальнего Востока



    Легко и непринужденно.

    Запретить регистрацию жителей ДВ в других регионах, при выявлении оных без регистрации в течение более 3-х недель - привлекать к ответственности и депортировать на историческую родину. За собственный счет.

    И снизойдет благодать.



    было... проходили такое...

    после того, как их закроют на ДВ, амурчане его раскачают и наконец вырвутся на волю,

    но потом им не понравится то, куда они вырвались,

    и через лет двадцать они начнут ныть:

    - вот на ДВ было хорошо - колбаса была вкусная - а что сейчас?

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Отток населения неизбежен,жизнь такая короткая,правильно делают,что уезжают,у кого есть возможность,молодцы!

  • 432

    432
    1 час назад

    ха ха ха

  • DrDimon

    DrDimon
    35 минут назад

    Хаурас Идуhе

    после того, как их закроют на ДВ, амурчане его раскачают и наконец вырвутся на волю,



    Да бросьте.

    Никто не будет ничего раскачивать и никуда вырываться.

    Будут по-прежнему ныть на форумах.

    Это в 17-м году голодранцам терять было нечего. Теперешним "интернет-революционерам" ой как есть.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 минута назад

    Контрацептивы на ДВ запретить полностью и будет вам прирост прогнозируемый. А, еще аборты запретить. Других вариантов нет.

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