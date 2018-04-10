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В Благовещенске автомобилист проскочил перед поездом

В Благовещенске автомобилист проскочил перед поездом

Благовещенский автомобилист стал очевидцем грубого нарушения правил дорожного движения. У него на глазах водитель проехал через железнодорожные пути прямо перед поездом.

Автомобиль, в котором работал видеорегистратор, затормозил перед машинами, которые остановились возле железнодорожного переезда в районе спичфабрики. Светофор показывал запрещающий сигнал. На противоположной стороне переезда один из водителей не вытерпел и поехал. «Он увидел, что железнодорожный состав длинный, решил не ждать и проскочить. Мимо нас он промчался на скорости», – рассказал автор видео. Мужчина зафиксировал госномер нарушителя.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, пересечение железнодорожного пути при запрещающем сигнале светофора влечет штраф в размере 1 000 рублей или лишение права на управление автомобилем на срок от трех до шести месяцев.

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#происшествия #транспорт

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