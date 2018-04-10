Андрей Налетов, осужденный за махинации с долевым строительством, вышел из колонии досрочно

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Андрей Налетов, осужденный за махинации в долевом строительстве, досрочно вышел на свободу. Благовещенский городской суд заменил бывшему бизнесмену неотбытое в колонии наказание на исправительные работы.

Решение судом было принято 20 марта. До конца срока Налетов не отсидел 4 месяца и 28 дней. Теперь это время вместо пребывания в колонии он проведет за исправительными работами с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.

Решение Благовещенского городского суда вступило в силу через 10 дней после оглашения – то есть в конце марта. Когда именно Андрей Налетов покинул исправительное учреждение, неизвестно. Есть информация, что это произошло две недели назад. На каких именно исправительных работах его теперь задействуют, в амурском УФСИН комментировать отказались, сославшись на закон о персональных данных.

За мошенничество с долевым строительством Андрей Налетов был осужден дважды. В первый раз – в октябре 2012 года. Наказание он разделил со своим компаньоном, вторым учредителем фирмы «Новый дом» ­– Сергеем Хабаровым. Генерального директора и соучредителя компании осудили за мошенничество и растрату чужого имущества.

Не имея разрешения на строительство жилого дома в районе пересечения улиц Зейской и Хмельницкого, с июля 2002 по январь 2007 года бизнесмены собрали с дольщиков более 13 миллионов рублей. Дальше котлована строительство не продвинулось, дольщики остались без жилья и денег. Генеральный директор ООО «Новый дом» Сергей Хабаров получил 6 лет лишения свободы, соучредителю Андрею Налётову суд дал 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Однако не прошло и полгода, как приговор отменил областной суд. Вероятно, этому способствовал резонанс с видео, на котором судья Евгений Махно, вынесший обвинительный приговор, был снят спящим во время одного из заседаний по этому делу. Судью лишили полномочий, а уголовное дело возвратили в прокуратуру.

Бизнесмены, обманувшие дольщиков, вышли на свободу. Дело направили на новое судебное рассмотрение. Вскоре Сергей Хабаров умер. Андрея Налетова за мошенничество снова осудили 6 апреля 2015 года. Его приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.