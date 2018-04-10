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сегодня, 17:45 5

Благовещенцы ждут возвращения Александра Мигули в политику

Благовещенцы ждут возвращения Александра Мигули в политику

«Альфа-канал» выяснил у жителей Благовещенска, как они относятся к досрочному выходу на свободу бывшего мэра города Александра Мигули. Корреспондент канала спросила об этом у прохожих на улицах.

«Я думаю, нормально. Он добьется своего, будет у власти», – сказала женщина. На вопрос «В роли кого?» она ответила: «Губернатора».

«Он для города сделал больше, чем другие мэры», – заметил мужчина. На вопрос о том, вернется ли Александр Мигуля в политическую жизнь города или области, горожанин ответил положительно. «Думаю, сначала в роли мэра, а потом, как видно будет», – сказал собеседник.

«Я никак к этому не отношусь, я аполитичен в этом плане. Человек, который отбывает судебное наказание, не думаю, что достоин управлять хоть какой-то единицей», – высказался молодой человек.

«Наверное, он понес какое-то наказание, и достаточно ему. Думаем, что он осознал, что делал, и будет теперь уже честным человеком», – сказала пожилая женщина.

«Мигулю знаю, но мне без разницы, выпустили да выпустили. Нормально, хватит ему уже», – сказал еще один горожанин.

«Хотел бы, чтобы он вернулся на свое место», – заметил пожилой мужчина.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    он не вернется о чем речь то.

  • karlik nos

    karlik nos
    59 минут назад

    у прохожих на улицах спросили ... вот нормально так денёк у них сегодня прошел,плодотворно ...они погуляли по городу с фотоаппаратом и бредовой идеей

  • ay

    ay
    57 минут назад

    некоторые опрошенные внушиамыя наивные какие-та.

  • Belka_89

    Belka_89
    34 минуты назад

    Пфф щас быстро вещи упакует и свалит в Москву, на че надеетесь то граждане

  • Евгений85

    Евгений85
    1 минута назад

    может он еще президентом станет???

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