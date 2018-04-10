Благовещенцы ждут возвращения Александра Мигули в политику

«Я думаю, нормально. Он добьется своего, будет у власти», – сказала женщина. На вопрос «В роли кого?» она ответила: «Губернатора».

«Он для города сделал больше, чем другие мэры», – заметил мужчина. На вопрос о том, вернется ли Александр Мигуля в политическую жизнь города или области, горожанин ответил положительно. «Думаю, сначала в роли мэра, а потом, как видно будет», – сказал собеседник.

«Я никак к этому не отношусь, я аполитичен в этом плане. Человек, который отбывает судебное наказание, не думаю, что достоин управлять хоть какой-то единицей», – высказался молодой человек.

«Наверное, он понес какое-то наказание, и достаточно ему. Думаем, что он осознал, что делал, и будет теперь уже честным человеком», – сказала пожилая женщина.

«Мигулю знаю, но мне без разницы, выпустили да выпустили. Нормально, хватит ему уже», – сказал еще один горожанин.

«Хотел бы, чтобы он вернулся на свое место», – заметил пожилой мужчина.