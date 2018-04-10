Благовещенец перевел деньги продавцу и не получил товар

Фото: avito.ru

В редакцию информационного агентства «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Алексей рассказал, что оплатил емкость под септик, а товар так и не получил. Продавец перестал выходить на связь.

«По объявлению на Авито нашел фирму, которая продает в том числе емкости под септик. Позвонил, узнал. Сказали, нужно оплатить стоимость самой емкости, после чего ее отправят из Белогорска в Благовещенск. А доставку можно оплатить при получении», – рассказывает Алексей.

В понедельник, 9 апреля, благовещенец перевел 19 000 рублей на указанный продавцом счет. «Вчера списались, деньги он получил. Сегодня пишу ему, звоню – ни ответа, ни привета, номер недоступен. По мессенджеру написал ему сообщение, он его получил и ничего не ответил. Набираю номер и сразу попадаю в черный список. Звоню с другого номера – то же самое: сразу блокирует», – говорит Алексей.

При этом в полицию горожанин обращаться не собирается – по его словам, не верит, что правоохранители смогут ему помочь получить товар или вернуть деньги. «Попробую обратиться в банк, чтобы отозвать платеж, – подытоживает Алексей. – Хочется предупредить других людей, чтобы не попадали в такую ситуацию».

Тем временем номер, указанный в объявлении о продаже емкости, отключен.