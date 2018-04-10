В Благовещенске на улице нашли мертвых собак

Во вторник, 10 апреля, на улице Благовещенска нашли двух собак с признаками отравления. Очевидцы сообщили, что одна из них была еще жива, но вскоре умерла. Мертвые животные лежали на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Рабочей, одна – на обочине дороги.

Очевидцы сообщили, что у погибших животных имеются признаки отравления: согнутые лапы, приоткрытая пасть и так далее. Хотя, для однозначного ответа требуется исследование. Здесь же нашли труп собаки примерно пятидневной давности. Очевидцы также сообщили, что подобный случай в этом районе был в декабре 2017 года – тогда погибла одна собака.

О находке, сделанной 10 апреля, сообщили в областное управление ветеринарии.

Начальник управления Сергей Самохвалов подтвердил, что к ним поступил сигнал о погибших собаках. Инспектор выехал на место и выдал предписание мэрии об утилизации умерших животных. «Сейчас такая погода, что убрать нужно как можно скорее, – пояснил Сергей Владимирович. – Думаю, в течение суток трупы утилизируют».

Он добавил также, что для исследования трупов – отравлены животные или нет – необходимо заявление от граждан. К тому же эти услуги необходимо оплатить. Исследования делать достаточно сложно, в некоторых случаях сотрудникам управления даже приходилось обращаться к криминалистам полиции.