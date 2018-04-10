Возле Белогорья почти сутки тушили пал сухой травы

9 апреля между Белогорьем и турбазой «Снежинка» возник пал сухой травы. Огонь начал распространяться с часу дня. И только к обеду 10 апреля с ним удалось справиться. В целом по области ситуация с пожарами остается напряженной.

В Белогорье горение сухой травы было ликвидировано спустя почти сутки после возникновения – в 11:30 10 апреля. Угрозы населенному пункту не было, сообщила спасатель поисково-спасательного отряда города Екатерина Баликоева.

В тушении были задействованы почти 50 человек: 19 пожарных и 27 спасателей, включая спасателей ПСО города, областного отряда ГЗ и ПБ и лесхоза. Огнем пройдено 63 гектара. Ближе к вечеру в районе Белогорья снова заполыхало, на место выехали спасатели.

С 3 апреля 2018 года на территории городского округа веден пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. В это время запрещается разжигание костров, углей в мангалах, отжиг сухой растительности на дачных участках. Ежедневно окрестности Благовещенска патрулирует поисково-спасательный отряд управления по делам ГОЧС Благовещенска совместно с представителем МЧС и полицейским.

За нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого пожароопасного периода нарушителям-физическим лицам может грозить штраф для в размере от 4 до 5 тысяч рублей; должностным – от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим – от 300 до 500 тысяч рублей.

Нарушение пожарной безопасности, из-за которого серьезно пострадал человек, грозит штрафом до 5 тысяч рублей, для должностных лиц сумма выше – 50 тысяч рублей, юридическим лицам придется заплатить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений нарушителям может грозить уголовная ответственность с лишением свободы до 10 лет и денежный штраф в размере от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

В случае обнаружения пала сухой травы нужно обращаться в единую службу спасения по телефону: 01 (с сотового –112). Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 518-112.

В области за минувшие сутки было зарегистрировано 22 природных пожара. 9 ликвидированы, 13 оставались действующими на площади 4 631 гектар. Больше всего возгораний зафиксировано в Зейском районе. На 10 апреля там было 6 действующих пожаров. В Зейский район была переправлена группировка федерального резерва Рослесхоза, которая до этого боролась с огнем в Свободненском районе.

Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе областного центра ГЗ и ПБ. В тушении природных пожаров в области задействованы 629 человек, 117 единиц техники, 4 воздушных судна: 2 вертолета и два самолета.

С 7 апреля в Амурской области введен режим ЧС в лесах регионального характера. В Приамурье установлен особый противопожарный режим.