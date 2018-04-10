В Белогорске планируют поощрять тех, кто сообщит о загрязнении города

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В Белогорске начали масштабную кампанию по борьбе с несанкционированными свалками. К поимке тех, кто мусорит, хотят привлекать волонтеров и народных дружинников. Не исключено, что в городе создадут премиальный фонд для поощрения активистов.

В администрации Белогорска обсудили ликвидацию несанкционированных свалок на территории города. Рабочее совещание с участием представителей управления ЖКХ и руководителей структурных подразделений провел глава Белогорска Станислав Мелюков. Он поручил полностью избавить городской округ от свалок до 2020 года. В текущем году на эти цели из городского бюджета направят 3 миллиона рублей.

«За последнее время культура выброса жителями Белогорска мусора в специально отведенные места, к сожалению, заметно снизилась, – констатировал глава города. – Число и объемы свалок продолжает расти и органам власти, общественности необходимо в очередной раз объединить усилия и принять меры по очистке города от мусора, выявлять тех, кто нарушает правила благоустройства».

По данным управления ЖКХ, на территории муниципалитета числится 13 несанкционированных свалок общей площадью более 9 гектаров. Самый проблемный район – это микрорайон «Сосновки». Накопились горы мусора также в микрорайонах «Амурсельмаш», «Мелькомбинат», «Южный», в районе нефтебазы.

По мнению специалистов, возникновение несанкционированных свалок обусловлено рядом причин. Среди них – нежелание жителей частного сектора устанавливать кагаты под вывоз мусора и устоявшаяся привычка выбрасывать бытовые отходы на свободных территориях вблизи домов. На счету коммунальных служб есть целый перечень свалок, которые из года в год убирают силами предприятия, но жители близлежащих районов снова замусоривают территорию.

«Горожане очень часто задают вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Административная комиссия штрафует тех, кто не желает платить за вывоз мусора и не устанавливает кагаты, однако процесс борьбы со стихийными свалками осложняется еще и необходимостью поимки правонарушителей на месте преступления, чтобы составить тот самый протокол, – говорит замглавы по ЖКХ Александр Башун. – По поручению главы города, управлению ЖКХ предстоит разработать дополнительный комплекс мер, направленный на фиксацию нарушений с помощью волонтеров, народной дружины, чтобы поймать тех, кто делает город грязным. Не исключено создание премиального фонда для активистов. Параллельно обновляем реестр собственников и арендаторов муниципальных земель, где несанкционированные свалки образованы. Собственникам и арендаторам предстоит убрать их собственными силами. Над этим будет установлен жесткий контроль, в том числе и силами общественности. Одно из поручений главы Белогорска как раз касается реализации общественных инициатив, направленных на благоустройство города, через некоммерческие организации с привлечением средств муниципальных грантов».

В пресс-службе главы Белогорска отметили, что вся информация, касающаяся борьбы с несанкционированными свалками, включая фото-видеофиксацию нарушителей, будет аккумулироваться на официальном сайте белогорск.рф в спецразделе «Свалкам в городе – нет!» К разработке проекта специалисты уже приступили.