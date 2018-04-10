Очевидцы: в Белогорске случился пожар в военном городке (видео)

В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия в Белогорске. Очевидцы сообщили, что в подъезде жилого дома загорелась электропроводка. Пожар случился на территории Никольского военного городка.

На видео видны пожарные машины и скорая помощь, стоящие возле дома, откуда идет дым. Там же стоят люди, одетые в форму, похожую на военную.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что в Белогорске 10 апреля действительно тушили пожар. По предварительной информации, возгорание случилось в двухкомнатной квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома. Сообщение о происшествии поступило в 10:52.

«В квартире на момент пожара никого не было. Погибших, пострадавших нет. В результате пожара повреждено помещение кухни, квартира закопчена по всей площади», – сказали в пресс-службе ведомства.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk