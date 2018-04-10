Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:46 0

Очевидцы: в Белогорске случился пожар в военном городке (видео)

Очевидцы: в Белогорске случился пожар в военном городке (видео)

В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия в Белогорске. Очевидцы сообщили, что в подъезде жилого дома загорелась электропроводка. Пожар случился на территории Никольского военного городка.

На видео видны пожарные машины и скорая помощь, стоящие возле дома, откуда идет дым. Там же стоят люди, одетые в форму, похожую на военную.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что в Белогорске 10 апреля действительно тушили пожар. По предварительной информации, возгорание случилось в двухкомнатной квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома. Сообщение о происшествии поступило в 10:52.

«В квартире на момент пожара никого не было. Погибших, пострадавших нет. В результате пожара повреждено помещение кухни, квартира закопчена по всей площади», – сказали в пресс-службе ведомства.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

Просмотров всего: 399

#Белогорск #военные #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске автомобилист проскочил перед поездом
Происшествия

Благовещенец перевел деньги продавцу и не получил товар
Происшествия

В Благовещенске на улице нашли мертвых собак
Происшествия

Возле Белогорья почти сутки тушили пал сухой травы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь