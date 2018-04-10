В Приамурье задержали сотрудников РЖД, виновных в природном пожаре

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Амурской области были задержаны трое сотрудников ОАО «РЖД». Установлено, что они виновны в возникновении природного пожара.

Задержанные – мастер МПС и двое путейных работников. Из-за них случилось возгорание в двух километрах восточнее поселка Уруша Сковородинского района. Горение обнаружили с воздуха 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, виновные привлечены к ответственности. Какое наказание им назначено, не уточняется.

Кроме того, с воздуха обнаружены еще два природных пожара в Сковородинском районе – в 28 километрах от поселка Талдан и в 18 километрах от поселка Осежино. В первом случае от места поджога отъезжал автомобиль ГАЗ-66. Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия. Во втором случае от места поджога отъезжал джип синего цвета. По данному факту также проводятся оперативно-следственные мероприятия.

На территории Приамурья продолжают действовать особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах регионального характера. Это значит, что запрещены любые виды работ с использованием открытого огня, ограничено посещение лесных массивов, усилены меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В том числе увеличены суммы штрафов для физических и юридических лиц.