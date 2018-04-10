Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:18 3

В Приамурье задержали сотрудников РЖД, виновных в природном пожаре

В Приамурье задержали сотрудников РЖД, виновных в природном пожаре
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Амурской области были задержаны трое сотрудников ОАО «РЖД». Установлено, что они виновны в возникновении природного пожара.

Задержанные – мастер МПС и двое путейных работников. Из-за них случилось возгорание в двух километрах восточнее поселка Уруша Сковородинского района. Горение обнаружили с воздуха 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, виновные привлечены к ответственности. Какое наказание им назначено, не уточняется.

Кроме того, с воздуха обнаружены еще два природных пожара в Сковородинском районе – в 28 километрах от поселка Талдан и в 18 километрах от поселка Осежино. В первом случае от места поджога отъезжал автомобиль ГАЗ-66. Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия. Во втором случае от места поджога отъезжал джип синего цвета. По данному факту также проводятся оперативно-следственные мероприятия.

На территории Приамурья продолжают действовать особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах регионального характера. Это значит, что запрещены любые виды работ с использованием открытого огня, ограничено посещение лесных массивов, усилены меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В том числе увеличены суммы штрафов для физических и юридических лиц.

Просмотров всего: 939

#пожары #природа #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске автомобилист проскочил перед поездом
Происшествия

Благовещенец перевел деньги продавцу и не получил товар
Происшествия

В Благовещенске на улице нашли мертвых собак
Происшествия

Возле Белогорья почти сутки тушили пал сухой травы
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Интересно, а поджигатели какую цель преследуют? Неужели просто вредительство.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Да задрали эти железнодорожники! Жгут откосы ж/д путей , потому что лень скашивать траву , а так проще поджечь и плюют они на пожары.Каждый год палы начинаются от железной дороги. Посмотрите Астрахановские луга- всё сожжено ими, зато ж/д пути чистые без травы. Интересно губернатор прижмет их?

    Ждем информацию о привлечении их к ответственности по палам на Астрахановских лугах да и вообще вдоль всей железной дороги!

  • full

    full
    1 час назад

    Не по чину.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь