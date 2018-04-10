В Тындинском районе опрокинулся МАЗ: водитель погиб на месте

Фото: gazeta-bam.ru

В Тындинском районе в результате ДТП погиб водитель грузовика. Груженый МАЗ на скорости опрокинулся в кювет.

Как сообщает газета «БАМ» со ссылкой на ГИБДД МО МВД России «Тындинский», авария случилась 9 апреля в 14 часов на 224-м километре федеральной автодороги «Лена».

Водитель, управляя автомобилем МАЗ с груженым прицепом, не выбрал безопасную для движения скорость и не справился с управлением. Машина проехала по обочине и опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель скончался до прибытия скорой помощи. Пассажир грузовика не пострадал.