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В Тындинском районе опрокинулся МАЗ: водитель погиб на месте

В Тындинском районе опрокинулся МАЗ: водитель погиб на месте
Фото: gazeta-bam.ru

В Тындинском районе в результате ДТП погиб водитель грузовика. Груженый МАЗ на скорости опрокинулся в кювет.

Как сообщает газета «БАМ» со ссылкой на ГИБДД МО МВД России «Тындинский», авария случилась 9 апреля в 14 часов на 224-м километре федеральной автодороги «Лена».

Водитель, управляя автомобилем МАЗ с груженым прицепом, не выбрал безопасную для движения скорость и не справился с управлением. Машина проехала по обочине и опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель скончался до прибытия скорой помощи. Пассажир грузовика не пострадал.

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#ДТП

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