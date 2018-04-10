Financial Times: газопровод «Сила Сибири» ускорит развитие бедного дальневосточного региона

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Как подчёркивает журналист английского издания, для России это «наиболее яркое физическое воплощение» дипломатического разворота на восток в связи со стремительно ухудшающимися отношениями с Западом. «Силу Сибири», строительством которой занимается «Газпром», оценивают в 55 миллиардов долларов. Заключив лишь один контракт, Китай сравнял свою значимость с европейским направлением.

В реализации проекта не всё так гладко, отмечает Фой. Газопровод пролегает сквозь болота, реки и вечную мерзлоту, поэтому работа идет не слишком стремительными темпами — по два километра в день. С наступлением весны рабочим легче не станет: на смену морозам могут прийти вышедшие из спячки медведи, считает англичанин.

На месте стройки возможности и перспективы практически осязаемы. «Мы гордимся нашей ролью. Каждый, кто принимал в этом участие, будет потом рассказывать об этом своим детям и внукам», – уверен генеральный директор строительной компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов.

По словам Генри Фоя, «если современная Россия – это дом, построенный из углеводородов, то сеть газопроводов будет его фундаментом». Именно на газопроводе, ведущем в Европу, держится экономика страны еще с 60-х годов. В прошлом году «Газпром» продал Европе 40 % газа. Однако, несмотря на то, что спрос на российский газ на европейском рынке растёт, из-за конкурентов цены падают да и многие клиенты стремятся диверсифицировать своих поставщиков, чтобы уменьшить зависимость от «Газпрома». Таким образом, по мнению аналитиков, строительство газопровода в восточном направлении будет для российской компании единственным способом повысить прибыли в среднесрочной перспективе.

Но здесь есть свои риски. Если спрос на китайском рынке не достигнет ожидаемых отметок, доходов от столь дорогостоящего проекта будет существенно меньше. А спрос может пострадать, к примеру, из-за внезапного ухудшения в недавно потеплевших, но «традиционно переменчивых» отношений между Москвой и Пекином. На сегодня Китай рассматривает совместный проект с Россией как выгодное вложение на будущее, однако недостатка в потенциальных поставщиках, в том числе и из Средней Азии, Поднебесная не испытывает.

Российские власти, помимо политической и экономической выгоды, также надеются, что «Сила Сибири» поможет ускорить экономическое развитие бедного дальневосточного региона и создать там новые рабочие места.

Коснулся автор и «небольшого городка Благовещенск, расположенном на границе с Китаем». По его словам, здесь еще недавно с опаской смотрели на восточных соседей, ожидая масштабной иммиграции. Однако с приходом нового губернатора Александра Козлова и с активным строительством газопровода китайцев здесь встречают с распростертыми объятиями – даже построили на реке, по которой проходит граница, хоккейное поле, чтобы проводить матчи между командами двух стран.

Александр Козлов отмечает, что до того, как Россия подписала контракт с Китаем, регион больше ориентировался на сельское хозяйство. Но сегодня экономическое развитие идет полным ходом: достраивают мост между российской и китайской территориями, идёт работа над созданием специальной экономической зоны.