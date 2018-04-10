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10апреля
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Financial Times: газопровод «Сила Сибири» ускорит развитие бедного дальневосточного региона

Financial Times: газопровод «Сила Сибири» ускорит развитие бедного дальневосточного региона
Фото: Reuters

Журналист Financial Times Генри Фой побывал на газопроводе «Сила Сибири». По его словам, на продаже газа в Европу экономика России держится с 60-х годов. Однако новая линия может изменить ситуацию. Поэтому «Сила Сибири» – самый смелый, дорогостоящий и важный проект для России со времён распада СССР, сообщает ИноТВ.

Как подчёркивает журналист английского издания, для России это «наиболее яркое физическое воплощение» дипломатического разворота на восток в связи со стремительно ухудшающимися отношениями с Западом. «Силу Сибири», строительством которой занимается «Газпром», оценивают в 55 миллиардов долларов. Заключив лишь один контракт, Китай сравнял свою значимость с европейским направлением.

В реализации проекта не всё так гладко, отмечает Фой. Газопровод пролегает сквозь болота, реки и вечную мерзлоту, поэтому работа идет не слишком стремительными темпами — по два километра в день. С наступлением весны рабочим легче не станет: на смену морозам могут прийти вышедшие из спячки медведи, считает англичанин.

На месте стройки возможности и перспективы практически осязаемы. «Мы гордимся нашей ролью. Каждый, кто принимал в этом участие, будет потом рассказывать об этом своим детям и внукам», – уверен генеральный директор строительной компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов.

По словам Генри Фоя, «если современная Россия – это дом, построенный из углеводородов, то сеть газопроводов будет его фундаментом». Именно на газопроводе, ведущем в Европу, держится экономика страны еще с 60-х годов. В прошлом году «Газпром» продал Европе 40 % газа. Однако, несмотря на то, что спрос на российский газ на европейском рынке растёт, из-за конкурентов цены падают да и многие клиенты стремятся диверсифицировать своих поставщиков, чтобы уменьшить зависимость от «Газпрома». Таким образом, по мнению аналитиков, строительство газопровода в восточном направлении будет для российской компании единственным способом повысить прибыли в среднесрочной перспективе.

Но здесь есть свои риски. Если спрос на китайском рынке не достигнет ожидаемых отметок, доходов от столь дорогостоящего проекта будет существенно меньше. А спрос может пострадать, к примеру, из-за внезапного ухудшения в недавно потеплевших, но «традиционно переменчивых» отношений между Москвой и Пекином. На сегодня Китай рассматривает совместный проект с Россией как выгодное вложение на будущее, однако недостатка в потенциальных поставщиках, в том числе и из Средней Азии, Поднебесная не испытывает.

Российские власти, помимо политической и экономической выгоды, также надеются, что «Сила Сибири» поможет ускорить экономическое развитие бедного дальневосточного региона и создать там новые рабочие места.

Коснулся автор и «небольшого городка Благовещенск, расположенном на границе с Китаем». По его словам, здесь еще недавно с опаской смотрели на восточных соседей, ожидая масштабной иммиграции. Однако с приходом нового губернатора Александра Козлова и с активным строительством газопровода китайцев здесь встречают с распростертыми объятиями – даже построили на реке, по которой проходит граница, хоккейное поле, чтобы проводить матчи между командами двух стран.

Александр Козлов отмечает, что до того, как Россия подписала контракт с Китаем, регион больше ориентировался на сельское хозяйство. Но сегодня экономическое развитие идет полным ходом: достраивают мост между российской и китайской территориями, идёт работа над созданием специальной экономической зоны.

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#СМИ #строительство #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Откуда он ВСЕ знает, автор этот. Особенно о роли первого областного лица. Вон кто это все СДЕЛАЛ!!!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    "на смену морозам могут прийти вышедшие из спячки медведи, считает англичанин." -видно что качественно "работал" над материалом.

  • full

    full
    2 часа назад

    Медведи и Козлов доставили.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    да чушь.

    газ в сибири в трубу зашел - где нить в харбине вышел. далее деньги за газ в пекине в банк нырнули - в москве зазвенело. а что на дв? на дв только зарплата смотрителю компрессорной станции, региону в целом от этого никак. ну раз в три года ИП "мужик на бульдозере" просеку будет обновлять за долю малую.

    p.s. блин пропаганда последнее время по качеству рассчитана на трехлеток в детсаду, но судя по количеству уряпатриотов им ничего сложнее и не надо, жрут и еще просят.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Johnny_Bда чушь.

    газ в сибири в трубу зашел - где нить в харбине вышел. далее деньги за газ в пекине в банк нырнули - в москве зазвенело. а что на дв? на дв только зарплата смотрителю компрессорной станции, региону в целом от этого никак. ну раз в три года ИП "мужик на бульдозере" просеку будет обновлять за долю малую.

    p.s. блин пропаганда последнее время по качеству рассчитана на трехлеток в детсаду, но судя по количеству уряпатриотов им ничего сложнее и не надо, жрут и еще просят.


    +++++

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Накой бред этого ни в чём не разбирающего журналиста публиковать?

    Да ещё тупым пиаром никчемного губера сдабривать?

    Этот журналюга полностью оторван от реалий России и крапал текст с агиток власти.

    Это было бы смешно, коль не было бы так печально .

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