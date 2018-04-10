Сахалинский губернатор Кожемяко 8 месяцев избегает вопросов местного информагентства

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На Амур.инфо фрагменты этого своеобразного интервью.

Бюджет

Изъятие из сахалинского бюджета десятков миллиардов рублей – дело, кажется, прошлое. Но губернатор Сахалинской области, при котором это произошло, так ни разу ни официально, ни публично не высказался по этому поводу. Что это было? Почему произошло? Понес ли кто-то наказание, например, за неосвоение 40 миллиардов или наоборот получил премию? Ведь как однажды заявила ближайшая коллега Олега Кожемяко, председатель сахалинского правительства Вера Щербина, у Сахалина «слишком высокая бюджетная обеспеченность», «ему бы на все хватило 50 миллиардов».

Было ли это случайностью или Кожемяко действительно прислали из Москвы отнять у Сахалина кусок бюджета? Трудный вопрос, и отвечать на него тяжело. Поэтому никто и не отвечает.

Щербина и пенсии

Чтобы закончить с Верой Щербиной, стоит вспомнить недавний скандал после ее высказывания о сахалинских пенсиях. Потом, конечно, Кожемяко попытался сгладить, а дальше-то что?

Вопрос о пенсиях актуален еще и потому, что новое сахалинское правительство (на самом деле ему уже три года, но почему-то воспринимается оно все равно как новое – настолько чужеродное) не собиралось обижать само себя в этом вопросе. И не обидело.

Сегодня в сахалинском сегменте Интернета горячо обсуждается почему-то преступно пропущенный, в том числе и автором, закон Сахалинской области, принятый аж 30 марта 2015 года. Этим законом устанавливается, что чиновник – государственный служащий – то есть чиновник, проработавший в правительстве всего один год, будет получать пенсию в виде 50 % от денежного содержания, а задержавшийся три года – целых 75 %. Речь идет именно о денежном содержании, то есть полной зарплате со всеми доплатами, коэффициентами и бонусами, и именно членов правительства.

Если зарплата, например, заместителя губернатора, в районе 800 тысяч рублей, то его пенсия (если он проработал год) будет 400 тысяч, а если три года — 600 (!) тысяч. И это при средней пенсии сахалинского пенсионера на выезде 18 тысяч рублей.

При этом сахалинские чиновники вроде Веры Щербины, которая три года в правительстве области уже скоро отработает, не стесняются что-то там говорить о простых смертных пенсионерах.

Эффективные контракты

Немного побыв губернатором и почти полностью обескровив Амурскую область, перевезя сюда от председателя правительства до водителя, услышав, что сахалинцам это совсем не нравится, Олег Кожемяко анонсировал очередную новацию: каждый чиновник областного правительства будет заключать эффективный контракт. В нем пропишут целевые показатели, к которым нужно стремиться и которые нужно достигать. И если ты какой-то показатель не исполнил или недовыполнил, к тебе применят санкции — вплоть до увольнения. Скольких чиновников за два года с момента провозглашения этой системы наказали или уволили за порчу эффективного контракта? Никого.

Возникает справедливый вопрос: это правительство у нас так эффективно работает или эффективный контракт — очередная бумажка для прикрытия глаз доверчивому избирателю (при этом губернатора на Сахалине еще выбирали)?

Как ни странно, но и эта тема тоже связана с пенсиями. Но не с теми, которые 18 тысяч, а с теми, которые 400. Вот смотрите: министр культуры Алексей Самарин во внутреннем рейтинге сахалинского правительства по достижению целевых показателей по итогам 2017 года оказался на последнем месте. Sakh.com об этом известно из самого достоверного источника. Но никто с ним прощаться не собирается. А дальше-то что? (...) А дальше Алексею Геннадьевичу Самарину в июне 2018 исполнится 60 лет, а это значит, что он получит право на те самые 75 % от денежного содержания.

Насколько известно автору, эффективный контракт также не хотят продлевать министру ЖКХ Дмитрию Зайцеву или, например, министру транспорта Сергею Садовникову. Но все они — люди тоже немолодые, и им о пенсии думать нужно, какой уж тут эффективный контракт. (...)

Разное

Можно было бы задать и другие вопросы: про аэровокзал, которого еще нет, а скандал уже есть, про ПСК «Сахалин», который еще есть, а лучше бы уже не было, про декларацию о доходах, в которой, скорее всего, опять не будет супруги, хотя все про нее знают (...) И, наконец, про Антона Ивлева, который почему-то интересуется бизнесом в Грузии и уже сам туда уехал...

Полностью интервью опубликовано на сайте Sakh.com.