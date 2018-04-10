Александр Козлов дал старт конкурсу «Студент года» в Благовещенске

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов принял участие в торжественном открытии конкурса «Студент года» в Благовещенске. В областном центре этот конкурс проходит в 22-й раз.

В 2018 году состязание проводится по четырем номинациям: «Интеллект года», «Спортсмен года», «Лидер студенческого самоуправления» и «Медиацентр года». В последней номинации соревнование впервые идет не в личном, а в командном зачете. В рамках этой номинации командам придется создавать видеоролики, фоторепортажи и работать с социальными сетями.

В конкурсе участвуют более полусотни человек от 13 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. В 2017 году в конкурсе приняли участие 28 человек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Победители в каждой из номинаций получат единоразовую премию в размере 11 500 рублей.

«Студенческие годы – самые интересные, в эти годы влюбляются, рискуют, не боятся ничего. Именно отсутствие страха, присущее молодости, – залог смелых побед. Мы по праву гордимся нашим образованием. С каждым годом количество участников конкурса растет, это говорит о том, что он нужен нашим студентам. А на победителей я рекомендую обратить внимание министерству образования, из таких одаренных людей нам надо формировать кадровый резерв. Всем участникам я желаю успеха», – обратился к собравшимся Александр Козлов.