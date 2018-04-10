В одном из районов Тынды вырос четырехметровый ледяной сталагмит (фото, видео)

В одном из районов Тынды, который в народе назывался поселок Ветеранов, появилась большая ледяная глыба высотой в несколько метров. Сфотографировавший ее горожанин предположил, что наледь возникла из-за порыва на теплотрассе, возле которой ледяной сталагмит находится.

«Я вчера случайно его увидел. Наверное, метра 4 она есть в высоту, два человеческих роста. Там, скорее всего, был порыв на теплотрассе, из которого какое-то время била струя. Так как там в этом месте поселок снесен, видимо струя била долго: не знаю, сколько, но видно, что не один день», – рассказал один из жителей Тынды.

По словам горожанина, примерно в двухстах метрах от теплотрассы находятся два многоквартирных ветхих дома, в каждом из которых на сегодняшний день проживает по одной семье. Остальных жителей этого микрорайона расселили еще несколько лет назад, их ветхие дома снесли, а две семьи переезжать отказались. Горожанин снял небольшой фонтанчик, бьющий из трубы теплотрассы. Мужчина предположил, что при минусовых температурах из-за него также мог со временем образоваться ледяной нарост.

Как пояснили в городской администрации Тынды, две семьи из этого района действительно отказываются переселяться в выделенные им квартиры в микрорайоне Таежный, хотя им предоставили равноценное и равнозначное жилье взамен непригодного.

«Возможно, и был порыв, потому что теплотрасса там ветхая. А вы понимаете, что из-за двух семей два с лишним километра теплотрассы никто не будет строить, тем более что этот микрорайон уже весь переселили. Точку в этой ситуации поставит только суд. Суды с ними у нас не закончены», – сообщили в администрации.

Про ледяной сталагмит высотой несколько метров в администрации не знали, но сообщили, что на указанное место выедут специалисты городского отдела ЖКХ.