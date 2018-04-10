Бывший директор муниципального предприятия Приамурья пойдет под суд

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В Тамбовском районе Амурской области будут судить бывшего директора муниципального предприятия. Его обвиняют в растрате подотчетных средств.

Экс-руководитель предприятия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

Как установило следствие, в феврале 2017 года руководитель муниципального предприятия, используя свое служебное положение, получил в подотчет денежные средства в сумме 40 000 рублей. Эти деньги он потратил на оплату административного штрафа, наложенного на него как на должностное лицо.

Уголовное дело направлено в суд. За совершение преступления бывшему руководителю муниципального предприятия может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.