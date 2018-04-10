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10апреля
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сегодня, 15:21 4

Благовещенцы смогут пообщаться с журналистом и телеведущим Игорем Прокопенко

Благовещенцы смогут пообщаться с журналистом и телеведущим Игорем Прокопенко
Фото: eksmo.ru

В День космонавтики, 12 апреля, жители Благовещенска смогут пообщаться с Игорем Прокопенко – популярным телеведущим и писателем. Для этого будет организована онлайн-встреча в библиотеке имени Чехова по адресу: улица Комсомольская, 3.

Начнется мероприятие в библиотеке в 19:00. На нем Игорь Прокопенко как писатель представит горожанам свои книги «Тайны космоса», «Тайны космонавтики» и «Битва за космос». Все желающие смогут задать Игорю Станиславовичу интересующий их вопрос.

Участником встречи можно стать, не выходя из дома. Прямой эфир будут вести в интернете – в Инстаграме @biblioteka_blag. Вопросы можно будет задать в прямом эфире или заранее прислав его в директ.

Как сообщает Муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска, на встрече с Игорем Прокопенко речь пойдет о космосе и будущем человечества.

Игорь Прокопенко – известный российский документалист, тележурналист, шестикратный лауреат премии ТЭФИ, заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ». Является бессменным автором и ведущим популярных программ телеканала «РЕН ТВ»: «Военная тайна», «Территория заблуждений» и «Самые шокирующие гипотезы».

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#культура #ТВ

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    а это этот Прокопенко, с РЕНтв. Уфолог и астролог.

  • belka717

    belka717
    1 час назад

    Это вопрос или утверждение? Непонятно!

  • full

    full
    1 час назад

    alex 3

    а это этот Прокопенко, с РЕНтв. Уфолог и астролог.



    Фуфлолог?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Наверное про инопланетян рассказывать будет.

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