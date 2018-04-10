Благовещенцы смогут пообщаться с журналистом и телеведущим Игорем Прокопенко

Фото: eksmo.ru

В День космонавтики, 12 апреля, жители Благовещенска смогут пообщаться с Игорем Прокопенко – популярным телеведущим и писателем. Для этого будет организована онлайн-встреча в библиотеке имени Чехова по адресу: улица Комсомольская, 3.

Начнется мероприятие в библиотеке в 19:00. На нем Игорь Прокопенко как писатель представит горожанам свои книги «Тайны космоса», «Тайны космонавтики» и «Битва за космос». Все желающие смогут задать Игорю Станиславовичу интересующий их вопрос.

Участником встречи можно стать, не выходя из дома. Прямой эфир будут вести в интернете – в Инстаграме @biblioteka_blag. Вопросы можно будет задать в прямом эфире или заранее прислав его в директ.

Как сообщает Муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска, на встрече с Игорем Прокопенко речь пойдет о космосе и будущем человечества.

Игорь Прокопенко – известный российский документалист, тележурналист, шестикратный лауреат премии ТЭФИ, заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ». Является бессменным автором и ведущим популярных программ телеканала «РЕН ТВ»: «Военная тайна», «Территория заблуждений» и «Самые шокирующие гипотезы».