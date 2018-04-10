Представитель Рослесхоза РФ: прогноз пожарной опасности в Приамурье неутешительный

Вечером 9 апреля на базе региональной диспетчерской службы областного министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности прошло расширенное заседание регионального штаба по профилактике и тушению лесных пожаров. В нем принял участие начальник управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Козлов Михаил Николаевич.

В ходе своего выступления Михаил Козлов акцентировал внимание на том, что ситуация с природными пожарами на территории Амурской области складывается достаточно не стандартная, прогноз пожарной опасности неутешительный, осадки на территории области не ожидаются, зарегистрировано достаточно большое количество лесных пожаров на довольно больших площадях.

При этом он дал положительную оценку действиям региональных властей, отметил, что работа по профилактике и тушению природных пожаров налажена на высоком уровне. Также Михаил Николаевич обратил внимание всех заинтересованных органов власти на неукоснительное соблюдение всех запретов, которые вводятся в рамках действия ЧС в лесах регионального характера, особенно касающихся проведения любого вида выжигания, на землях всех категорий.

На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах регионального характера, в рамках которых запрещены любые виды работ с использованием открытого огня, ограничено посещение лесных массивов, усилены меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе увеличены суммы штрафов для физических и юридических лиц, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.