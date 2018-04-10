В Тынде «тойота» пыталась спуститься по ступенькам (видео)

Фото: mreporter_blg

В Тынде произошло необычное ДТП. Легковой автомобиль выехал с проезжей части на тротуар, а затем на ведущие вниз ступени.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

По сообщению очевидцев, авария случилась возле дома № 20 по улице Октябрьской. Судя по повреждениям, полученным автомобилем, выезд с проезжей части произошел на скорости – у седана повреждена передняя часть. Как сообщают горожане, ставшие очевидцами ДТП, водитель «тойоты» был нетрезв.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших в результате аварии нет.