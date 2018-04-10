В Тынде «тойота» пыталась спуститься по ступенькам (видео)
В Тынде произошло необычное ДТП. Легковой автомобиль выехал с проезжей части на тротуар, а затем на ведущие вниз ступени.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях.
По сообщению очевидцев, авария случилась возле дома № 20 по улице Октябрьской. Судя по повреждениям, полученным автомобилем, выезд с проезжей части произошел на скорости – у седана повреждена передняя часть. Как сообщают горожане, ставшие очевидцами ДТП, водитель «тойоты» был нетрезв.
В областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших в результате аварии нет.
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