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10апреля
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сегодня, 15:00 0

В Тынде «тойота» пыталась спуститься по ступенькам (видео)

В Тынде «тойота» пыталась спуститься по ступенькам (видео)
Фото: mreporter_blg

В Тынде произошло необычное ДТП. Легковой автомобиль выехал с проезжей части на тротуар, а затем на ведущие вниз ступени.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

По сообщению очевидцев, авария случилась возле дома № 20 по улице Октябрьской. Судя по повреждениям, полученным автомобилем, выезд с проезжей части произошел на скорости – у седана повреждена передняя часть. Как сообщают горожане, ставшие очевидцами ДТП, водитель «тойоты» был нетрезв.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших в результате аварии нет.

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#ДТП

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