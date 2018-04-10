В Приамурье микрогрузовик дорожной службы столкнулся с микроавтобусом (видео)

В социальных сетях появилось видео с места ДТП в Белогорском районе. По информации очевидцев, на федеральной трассе произошло столкновение микрогрузовика дорожной службы и микроавтобуса.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт аварии. Происшествие случилось утром 10 апреля около 11:00. Есть пострадавшие. Другие подробности ДТП пока неизвестны. Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев