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В Приамурье микрогрузовик дорожной службы столкнулся с микроавтобусом (видео)

В Приамурье микрогрузовик дорожной службы столкнулся с микроавтобусом (видео)

В социальных сетях появилось видео с места ДТП в Белогорском районе. По информации очевидцев, на федеральной трассе произошло столкновение микрогрузовика дорожной службы и микроавтобуса.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт аварии. Происшествие случилось утром 10 апреля около 11:00. Есть пострадавшие. Другие подробности ДТП пока неизвестны.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

Просмотров всего: 203

#ДТП #происшествия #транспорт

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