В Благовещенске женщина пыталась задушить коллегу на работе

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Благовещенский городской суд поддержал приговор, вынесенный ранее мировым судьей Амурской области жительнице столицы Приамурья. Женщина была признана виновной в нападении на коллегу на рабочем месте.

Инцидент произошел в областном центре в ноябре 2016 года. Установлено, что благовещенка получила от коллеги расчетные документы и повела себя агрессивно. Она схватила ее за шею и стала душить, при этом угрожая. Свидетелями инцидента стали сразу несколько человек. Было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

Вначале дело рассмотрел мировой судья Амурской области. Он приговорил горожанку к 150 часам обязательных работ. Не согласившись с этим, адвокат осужденной оспорил приговор. Апелляцию рассмотрел Благовещенский городской суд, который оставил наказание в силе, сообщает пресс-служба суда.