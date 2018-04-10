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10апреля
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сегодня, 14:40 2

В Благовещенске женщина пыталась задушить коллегу на работе

В Благовещенске женщина пыталась задушить коллегу на работе
Фото: report.az

Благовещенский городской суд поддержал приговор, вынесенный ранее мировым судьей Амурской области жительнице столицы Приамурья. Женщина была признана виновной в нападении на коллегу на рабочем месте.

Инцидент произошел в областном центре в ноябре 2016 года. Установлено, что благовещенка получила от коллеги расчетные документы и повела себя агрессивно. Она схватила ее за шею и стала душить, при этом угрожая. Свидетелями инцидента стали сразу несколько человек. Было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

Вначале дело рассмотрел мировой судья Амурской области. Он приговорил горожанку к 150 часам обязательных работ. Не согласившись с этим, адвокат осужденной оспорил приговор. Апелляцию рассмотрел Благовещенский городской суд, который оставил наказание в силе, сообщает пресс-служба суда.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    18 минут назад

    Кинули при увольнении, нефиг на частника работать.

  • ООШШ

    ООШШ
    13 минут назад

    Нервы не выдержали,вкалывала от зари до зари,а получила копейки,вот и результат.Я не оправдываю её,надо держать себя в руках,и всегда себя настраивать на то,что получишь за работу копейки,так потом будет легче перенести,увидев расчет.

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