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В Приамурье ожидается сильный ветер: прогноз погоды на 11 апреля

В Приамурье ожидается сильный ветер: прогноз погоды на 11 апреля
Фото: zaplets.net/

В Амурской области 11 апреля будет облачно с прояснениями, местами пройдут слабые осадки: снег, мокрый снег, дождь. Ночью местами ожидается туман. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, ночью местами его порывы достигнут 9-14 метров в секунду, днем – 11-16 метров в секунду.

Температура ночью составит от минус 4 до плюс 1, местами – минус 7…12. Днем термометры покажут 6…11 градусов тепла, местами – от минус 1 до плюс 4.

В Благовещенске будет облачно с прояснениями, в утренние часы и в первой половине дня ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Северо-восточный ветер ночью наберет скорость 4-9 метров в секунду, днем – 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 1, днем будет 8…10 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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