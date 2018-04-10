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10апреля
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сегодня, 13:58 3

В Благовещенске мужчина напал на 15-летнюю девочку

В Благовещенске мужчина напал на 15-летнюю девочку
Фото: nord-news.ru

Благовещенец в подъезде жилого дома напал на 15-летнюю девочку, которая спускалась по лестнице. Он отобрал у нее мобильный телефон. На крики подростка в подъезд вышел сосед, спугнувший грабителя.

Мама пострадавшей обратилась в дежурную часть отдела полиции Благовещенска. На место происшествия выехали экипаж патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа.

Предварительно было установлено, что неизвестный мужчина напал на девочку 2003 года рождения, отобрал у нее телефон. Девочка закричала, на шум вышел сосед. Нападавший испугался, выронил телефон и скрылся в одной из квартир. Как оказалось впоследствии – у своих знакомых.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть для дальнейшего выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Им оказался житель Благовещенска 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Rumpelstiltskin

    Rumpelstiltskin
    1 час назад

    Упырь блин.

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Безмозглый тупица... Слов просто нет

  • Datatec

    Datatec
    40 минут назад

    хорошо, что сразу задержали. и сосед молодец, вышел на крик девочки

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