В Благовещенске мужчина напал на 15-летнюю девочку

Фото: nord-news.ru

Благовещенец в подъезде жилого дома напал на 15-летнюю девочку, которая спускалась по лестнице. Он отобрал у нее мобильный телефон. На крики подростка в подъезд вышел сосед, спугнувший грабителя.

Мама пострадавшей обратилась в дежурную часть отдела полиции Благовещенска. На место происшествия выехали экипаж патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа.

Предварительно было установлено, что неизвестный мужчина напал на девочку 2003 года рождения, отобрал у нее телефон. Девочка закричала, на шум вышел сосед. Нападавший испугался, выронил телефон и скрылся в одной из квартир. Как оказалось впоследствии – у своих знакомых.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть для дальнейшего выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Им оказался житель Благовещенска 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного управления МВД.