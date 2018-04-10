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Представитель Рослесхоза: в Приамурье прогноз пожарной опасности – неутешительный

Представитель Рослесхоза: в Приамурье прогноз пожарной опасности – неутешительный
Фото: tvc.ru

На территории области работает представитель Рослесхоза России Михаил Козлов. Вечером в понедельник, 9 апреля, он принял участие в заседании регионального штаба по профилактике и тушению лесных пожаров. Он отметил, что ситуация с пожарами в Амурской области неутешительная и нестандартная.

Михаил Козлов акцентировал внимание на том, что ситуация с природными пожарами на территории Амурской области складывается достаточно нестандартная. Прогноз пожарной опасности неутешительный, осадки на территории области не ожидаются, зарегистрировано достаточно большое количество лесных пожаров на довольно больших площадях.

Он дал положительную оценку действиям областных властей, отметил, что работа по профилактике и тушению природных пожаров налажена на высоком уровне.

Михаил Козлов обратил внимание всех заинтересованных органов власти на необходимость неукоснительного соблюдения всех запретов, которые вводятся в рамках действия ЧС в лесах регионального характера, особенно касающихся проведения любого вида выжигания, на землях всех категорий, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#космос #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Да ладно вам! Каждый год такое. Гори оно все синим пламенем. Мне от этого не холодно, не жарко.

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